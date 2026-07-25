George Russell kwalificeerde zich zaterdag als zevende voor de GP van Hongarije. Het is het slechtste resultaat van het jaar voor de Brit, die opnieuw werd geplaagd door betrouwbaarheidsproblemen. Hoewel het euvel geen invloed had op zijn eindklassering, erkent Russell dat Mercedes momenteel tempo tekortkomt ten opzichte van de concurrentie. Met Kimi Antonelli op P4 is het de eerste keer dit seizoen dat geen enkele Mercedes-coureur vanuit de top drie start.

In de slotfase van de kwalificatie kreeg Russell te maken met een waterlek. Omdat hij zijn eerste snelle ronde al niet leek te verbeteren, had het probleem uiteindelijk geen invloed op het eindresultaat. Mercedes moest gedurende de hele sessie al zijn meerdere erkennen in McLaren en Ferrari. “Dat waterlek maakte eigenlijk niets uit”, verzuchtte Russell na afloop tegenover F1TV. “We zagen op de computers dat er water op de banden werd gespoten. Mijn laatste ronde was daardoor waardeloos; als iemand met een waterpistool op je banden schiet, levert dat niet bepaald extra grip op”, lachte hij flauw.

“Eerlijk gezegd hebben we dit hele weekend niet echt de snelheid gehad”, gaf Russell toe. “Hopelijk hebben we de auto wel goed afgesteld voor de race. Dat zullen we zondag zien.” Op de vraag waarom Mercedes op de Hungaroring minder competitief oogde, legde Russell uit dat zijn team juist uitblonk in de zogeheten long runs. “Tijdens de trainingen waren we in de kwalificatiesimulaties al ongeveer een seconde langzamer, maar in de racesimulaties leken we juist de snelsten.”

Inhaalrace wordt lastig

“Dat betekent meestal dat de banden niet warm genoeg worden voor één snelle kwalificatieronde”, lichtte hij toe. “Maar in de race, wanneer je de banden juist koel wilt houden, kan dat in ons voordeel werken.” Toch verwacht Russell geen eenvoudige zondag. “Inhalen is erg lastig op deze baan”, verzuchtte hij. “Ik hoop dat de balans van de auto in de race beter aanvoelt, zodat we het extra tempo kunnen vinden dat we nodig hebben.”

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Het waterlek duidt mogelijk op een probleem in de aandrijflijn van Russell. Als Mercedes bepaalde motoronderdelen moet vervangen richting de Grand Prix, kan dat leiden tot een gridstraf voor de Engelsman.

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