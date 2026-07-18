In het F1-seizoen van 2026 gelden opnieuw strikte limieten voor het gebruik van de verschillende motoronderdelen. Overschrijdt een coureur het maximaal toegestane aantal componenten, dan volgt automatisch een gridstraf. Zo kijken Isack Hadjar, Lando Norris én Fernando Alonso tijdens het raceweekend in België al tegen een forse penalty aan. Bekijk hieronder het overzicht van alle gebruikte onderdelen per coureur.

De krachtbron bestaat in 2026 uit zeven componenten:

Verbrandingsmotor (ICE)

Turbocompressor (TC)

Uitlaat (EXH)

MGU-K

Energieopslag (ES)

Regelelektronica (PU-CE)

Hulpcomponenten (PU-ANC)

Zonder straf mogen coureurs maximaal vier ICE’s, vier uitlaten en vier turbocompressoren gebruiken. Voor de MGU-K’s, ES’en en PU-CE’s geldt een maximum van drie, terwijl iedere coureur maximaal zes PU-ANC’s mag inzetten.

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Overschrijdt een coureur voor het eerst de toegestane limiet van een bepaald onderdeel, dan volgt een gridstraf van tien plaatsen. Voor iedere volgende overschrijding bedraagt de straf vijf plaatsen. Alle gridstraffen die tijdens hetzelfde raceweekend worden opgelegd, worden bij elkaar opgeteld. Komt een coureur uit op een totale gridstraf van meer dan vijftien plaatsen, dan moet hij hoe dan ook achteraan de grid starten.

Verbruikte motoronderdelen tijdens de GP België

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