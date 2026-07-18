Na Lando Norris, Isack Hadjar én teamgenoot Lance Stroll krijgt ook Fernando Alonso een gridstraf voor de GP van België. Aston Martin heeft van vrijdag op zaterdag immers meerdere motorcomponenten vervangen. De tweevoudig wereldkampioen kreeg een nieuwe energieopslag (ES), nieuwe regelelektronica (PU-CE) en een nieuw hulpcomponent (PU-ANC). Dat betekent dat Alonso sowieso achteraan start in de Ardennen.

Volgens de sportieve reglementen levert een eerste overschrijding van de toegestane hoeveelheid een straf van tien plaatsen op de startgrid op. Bij een volgende overschrijding van hetzelfde onderdeel volgt een straf van vijf plaatsen. Omdat alle straffen binnen hetzelfde raceweekend worden opgeteld en Alonso boven de grens van vijftien plaatsen uitkomt, moet hij de GP van België sowieso achteraan beginnen.

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De impact van de straf zal naar verwachting echter beperkt blijven voor Alonso. Aston Martin beleeft een moeizaam seizoen en bevindt zich momenteel achteraan het veld in afwachting van een groot upgradepakket dat tijdens de GP van Hongarije wordt geïntroduceerd. Alonso is bovendien niet de enige coureur die dit weekend een gridstraf krijgt vanwege motorproblemen: ook Isack Hadjar, Lando Norris en teamgenoot Lance Stroll moeten plaatsen inleveren op Spa-Francorchamps.

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