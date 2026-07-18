Lando Norris kwalificeerde zich zaterdag op P3 voor de GP van België. De McLaren-coureur moest alleen Max Verstappen en polesitter Kimi Antonelli voor zich dulden. De regerend wereldkampioen verloor veel tijd door een kort uitstapje naar de grindbak, waarbij hij met twee wielen naast de baan belandde. Toch bleef de schade beperkt: Norris kreeg eerder al een gridstraf vanwege de motoronderdelen die McLaren heeft vervangen, waardoor hij de race vanaf P12 zal aanvangen.

“We hebben niet veel veranderd, we zijn gewoon snel op dit circuit”, reageerde Norris na afloop. “Het is goed om hier te staan, maar de wetenschap dat ik morgen tien plaatsen word teruggezet, is natuurlijk wel een beetje jammer. Bovendien zou het leuk zijn om een beetje te kunnen vechten met deze gasten”, zei hij terwijl hij naar Antonelli en Verstappen wees. “We hebben er het beste van gemaakt. Het was nog steeds een goede kwalificatie en ik ben op zich tevreden over mijn rondje.”

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“Uiteindelijk is het ook een halve thuisrace, dat geeft altijd een kleine boost”, aldus Norris, wiens moeder Belgische is. “Ik hoop nog steeds op een mooie race; laten we er iets leuks van maken.” Kan de Brit zich morgen een weg naar voren banen? “Dat is wel het plan”, lachte hij tot slot. “De auto voelt goed aan en er liggen genoeg inhaalmogelijkheden. Ik ga voor een mooie show.”

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