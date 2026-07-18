Kimi Antonelli heeft zich zaterdagmiddag in een foutloze kwalificatie verzekerd van pole position voor de Grand Prix van België. Daarmee bezorgt hij zijn vader Marco een welkom verjaardagscadeau. De marge met de nummer twee, Max Verstappen, bedroeg ruim drie tienden.

“Het is goed om weer op pole te staan. Het was geen eenvoudige sessie, de baan veranderde voortdurend. Maar we konden ons per ronde verbeteren en pole pakken”, aldus de Mercedes-coureur meteen na zijn dominante optreden in de kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. “Mijn laatste rondje was goed, ik ben er heel blij mee. Ik verbeterde mezelf goed in sector twee, al was er hier en daar nog wat ruimte voor verbetering.”

Voor de leider in het wereldkampioenschap betekent het alweer zijn zesde pole van dit seizoen. Antonelli realiseert zich dat de pole position in België geen garanties biedt voor succes in de race. “Morgen is een andere dag. Max start naast me, dus een goede start is heel belangrijk.”

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