Kimi Antonelli heeft in een zinderende kwalificatie pole position veroverd voor de GP België. Hij wordt zondagmiddag op de eerste rij vergezeld door Max Verstappen. Die bleef, mede dankzij een slipstream van Isack Hadjar, op het circuit van Spa-Francorchamps nog wel Lando Norris en Charles Leclerc voor.

Lees hier terug hoe de kwalificatie verliep.

Q1: Hamilton doet ‘gewoon’ mee

Als Q1 begint, blijkt de Ferrari van Lewis Hamilton tijdig gerepareerd. De Brit crashte hard aan het einde van de derde vrije training en daardoor was het voor zijn monteurs hard werken om de bolide startklaar te krijgen. Van de topcoureurs zet Verstappen als eerste een snelle tijd neer, hij is rapper dan Antonelli en Russell. Norris volgt al snel met een verbetering, al is ook Isack Hadjar goed onderweg. Zij zijn twee van de vier coureurs (Alonso en Stroll zijn de anderen) met een gridstaf voor het vervangen van onderdelen.

Zoals verwacht sneuvelt het Aston Martin-duo in Q1: Stroll en Alonso starten als laatste en voorlaatste. Daarvoor staan de Cadillacs van Bottas en Pérez, terwijl er ook Ocon (18) en Albon (17) de eerste schifting niet overleven. Opvallend: Antonelli wordt slechts achtste.

Q2: Antonelli en Ferrari melden zich vooraan

Antonelli laat al snel in Q2 zien hoe de verhoudingen echt liggen: de Italiaan rijdt 1,2 seconden sneller dan in Q1 en gaat aan de leiding. Verstappen volgt op vier tienden, Leclerc en Norris gaan de Nederlander nog voorbij. Hamilton daarna ook. Kortom: Ferrari meldt zich nu ook vooraan. Op Leclerc na blijft de top-5 vervolgens binnen voor de tweede run. De echte spanning zit ‘m in de strijd in het middenveld.

Naast de acht coureurs uit de topteams zijn het uiteindelijk Arvid Linblad (Racing Bulls) en Gabriel Bortoleto (Audi) die zich bij de beste tien scharen. Zij mogen door naar Q3. Dat geldt niet voor achtereenvolgens Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz en Oliver Bearman.

Q3: Pole voor Antonelli

Red Bull weet dat Isack Hadjar door een gridstraf achteraan zal starten en dus kan het team hem in Q3 ‘opofferen’ om Verstappen een slipstream te geven in de jacht op pole position. Dat gebeurt, de Fransman geeft hem een zogeheten sleep in sector 3. Het heeft een snelle tijd tot gevolg, maar Antonelli duikt eronder. Het kan nog sneller, zo blijkt: Norris gaat na de eerste run namelijk aan kop, voor Leclerc en dan pas Antonelli.

In de tweede en allesbeslissende run is Verstappen opnieuw snel, mede dankzij opnieuw een slipstream van Hadjar. Het tweetal zit heel dicht op elkaar, de Nederlander is vervolgens sneller dan in de eerste run. Antonelli duikt er opnieuw onder en is drie tienden rapper. Norris en Leclerc redden het niet, de Brit wordt derde, Russell uiteindelijk vierde en Leclerc vijfde. Hamilton eindigt als zesde.

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