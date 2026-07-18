Max Verstappen rijdt zich knap naar de tweede startplaats voor de Grand Prix van België op het legendarische Spa-Francorchamps. Alleen WK-leider Kimi Antonelli is de Nederlander te snel af. Bepalend is de hulp van teamgenoot Isack Hadjar, die hem in de slotsector een tow geeft. “Zonder die hulp had ik hier niet gestaan”, zegt Verstappen na afloop van de kwalificatie.

De Nederlander is zich terdege bewust van het verschil dat de slipstream maakte. “P6 was anders ons resultaat geweest, denk ik”, vertelt hij. “Isack weet natuurlijk dat hij achteraan de grid moet starten, dus hij heeft me erg geholpen met de tow in de laatste sector. Morgen zal ik veel in m’n spiegels moeten kijken met iedereen die achter mij staan, maar voor vandaag hebben we een goed resultaat geboekt.”

Verstappen benadrukt dat de prestatie niet alleen aan de tow te danken is. Volgens hem is de auto het hele weekend al competitief geweest in de Ardennen. “De auto is het hele weekend al best wel goed”, aldus de Nederlander. “Oké, niet op het niveau van Kimi, maar we zijn blij dat we op de eerste rij staan en hoe we dat als een team hebben uitgevoerd.”

Met het oog op de race van zondag rijst de vraag of de bemoedigende long runs van vrijdag hoop bieden. Verstappen blijft nuchter over de bandenslijtage op het veeleisende circuit. “Het is altijd lastig hier met de banden”, zegt hij. “Maar ik doe m’n best en hoop dat we het vol kunnen houden.”

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