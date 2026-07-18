Na de kwalificatie voor de GP van België weet Max Verstappen het zeker: ook Spa-Francorchamps is door de nieuwe F1-reglementen niet meer hetzelfde. Na het raceweekend in Silverstone voorspelde de Nederlander al dat ook dit circuit zou lijden onder de huidige focus op energiebeheer. Verstappen kwalificeerde zich zaterdag op P2, maar de beleving in de cockpit kon hem weinig bekoren.

Spa-Francorchamps, het langste circuit op de F1-kalender, geldt al jaren als één van de favoriete banen van Verstappen. Driemaal was hij bovendien oppermachtig in de Ardennen. Anno 2026 ervaart de Red Bull-coureur echter aanzienlijk minder plezier op het iconische circuit. Tijdens de officiële FIA-persconferentie na afloop van de kwalificatie werd hij gevraagd naar zijn beleving, gezien zijn eerdere commentaar op de reglementen. “Het is niet hetzelfde circuit”, verzuchtte Verstappen. “Maar daar had ik me mentaal al op voorbereid.”

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“Gedurende het grootste deel van de tweede sector rijd je alleen op de verbrandingsmotor”, lichtte de viervoudig wereldkampioen toe. “Die heeft ongeveer evenveel vermogen als een F3-auto, met als verschil dat wij meer downforce hebben.” Verstappen suggereerde dat hij voorheen vele malen sneller door dit gedeelte van het circuit kon rijden. “Ik heb me eraan aangepast, maar het is niet wat ik het liefst doe.” Lando Norris trok een vergelijkbare conclusie. Over de beruchte Pouhon-bocht zei de McLaren-coureur: “Het is geen bocht meer, we kunnen daar nu gewoon vol gas doorheen.”

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