Max Verstappen heeft lovende woorden voor Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar. De Nederlander stelt in België, waar hij in de kwalificatie hulp kreeg van de Fransman, dat de samenwerking tot nu toe prima verloopt. “Isack is een slimme jongen.“

Wellicht een tikkeltje verrast, maar hoe dan ook tevreden: zo zit Verstappen er in de persconferentie bij na zijn prima kwalificatie op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat hij de P2 mede te danken heeft aan teamgenoot Hadjar vertelde hij al meteen na de sessie, maar even later gaat hij dieper in op de samenwerking met de jonge Fransman. Die is bezig aan zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing.

Lees ook: Kwalificatie GP België: Antonelli troeft Verstappen af in zinderende strijd om pole

“Hij doet het goed en onze samenwerking is ook goed. Isack is een slimme jongen”, zegt de viervoudig wereldkampioen. De slipstream in de beide runs in Q3 bewijst hoe de krachten prima gebundeld worden. “We hebben het er vooraf over gehad binnen het team en we waren het snel eens. We wisten dus wat we gingen doen”, aldus Verstappen. Die redeneerde dat de slipstream van Hadjar hem zo’n drie tienden van een seconde had opgeleverd.

Ook de plek waarop de zogeheten sleep plaatsvond, was zorgvuldig gekozen. De vraag was of zoiets in sector 1 of 3 beter zou zijn. Verstappen: “In de derde vrije training had ik om welke reden dan ook een slipstream in zowel de eerste als derde sector. Dat was redelijk in evenwicht. Maar het op deze plek doen, aan het einde van de ronde, had misschien toch net iets meer effect.”

Even kwam Verstappen héél dicht achter zijn teamgenoot terecht. “Maar het was niet té dichtbij. Ik reed gewoon vol gas, dat ging goed. En ik vertrouw Isack ook gewoon. Het klopte.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.