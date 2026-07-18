Ondanks zijn puike tweede startplek verwacht Max Verstappen niet per se dat hij zondag kan meedoen om de winst in de GP van België. Daarvoor mist Red Bull de nodige racepace, denkt de Nederlander. “Het belangrijkste is om mijn eigen wedstrijd te rijden en dan zien we wel.”

Met Kimi Antonelli maar één plek voor hem op de grid lijkt de kans op een gevecht om de overwinning op papier misschien aanwezig, In de praktijk zal de Italiaan in de Mercedes-bolide vermoedelijk te snel blijken voor Verstappens RB22. “Ik denk niet dat ik echt met Kimi kan vechten”, stelt de viervoudig wereldkampioen dan ook.

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Over de auto zelf is hij prima te spreken. “De balans is over het algemeen goed. Misschien zijn we op het rechte stuk nog net iets te langzaam. Maar in de kwalificatie gingen we elke ronde wel iets sneller. Op een gegeven moment houdt het echter op, dan valt er geen tijd meer te winnen: vol gas is vol gas.”

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Ook niet onbelangrijk zondag is de start. Die verloopt bij Red Bull niet altijd even soepel dit seizoen. Dat Lando Norris vanaf P3 door een gridstraf wegvalt, betekent een concurrent minder op de eerste meters. Maar achter Verstappen staan zondag achtereenvolgens Russell, Leclerc en Hamilton.

En dus weet de Nederlander wat hem te wachten staat bij de start: “Ik zal in de spiegels moeten kijken. En het belangrijkste is mijn eigen wedstrijd te gaan rijden en dan zien we wel wat dat oplevert.”

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