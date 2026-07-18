Op een zonnig en – misschien nog belangrijker – kurkdroog Spa-Francorchamps werkten Max Verstappen en consorten zaterdag de laatste vrije training af voor de GP van België. Dit laatste uurtje stond zoals gebruikelijk in het teken van kwalificatiesimulaties, waarbij Kimi Antonelli als snelste uit de bus kwam. Max Verstappen mengde zich opnieuw tussen de koplopers, al was hij niet volledig tevreden over de RB22.

Om 12.30 uur springen de lichten aan het einde van de pitstraat op groen, maar de teams houden de boot nog even af. Niemand staat te popelen om dit laatste trainingsuurtje in België af te trappen. Na enkele minuten doorbreekt Cadillac voor het eerst de stilte in de Ardennen. Op de zachte banden simuleren Valtteri Bottas en Sergio Pérez hun eerste kwalificatierondjes. Isack Hadjar schiet niet veel later naar de top van de tijdenlijst, terwijl Red Bull-teamgenoot Max Verstappen nog in de garage staat.

Met nog veertig minuten op de klok begeeft de Nederlander zich voor het eerst op de baan. Lewis Hamilton heeft ondertussen de snelste tijd in handen. Waar hij vrijdag nog op zoek was naar de juiste balans, met name in de bochtige tweede sector, noteert hij nu – voor wat het waard is – paars in het tweede gedeelte van het circuit. Terwijl Verstappen zijn eerste meters maakt, is Mercedes in geen velden of wegen te bekennen. De leiders in het constructeurskampioenschap waren na de eerste sessies op vrijdag tevreden en hebben weinig haast.

Late crash Lewis Hamilton

Na een halfuur testen valt de RB22 van Hadjar stil. Door wat klinkt als een probleem met de gloednieuwe motor strandt de Frans-Algerijnse coureur aan het einde van de pitstraat. Mercedes waagt zich ondertussen aan de eerste snelle ronden. Kimi Antonelli rolt direct de spierballen en duikt bijna acht tienden onder de tijd van Lewis Hamilton. Russell komt niet verder dan P5, achter Hamilton, Verstappen en Charles Leclerc.

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Waar de versnellingsbak bij Verstappen op vrijdag al te wensen overliet, speelt deze hem in VT3 opnieuw parten. “Het opschakelen gaat weer fantastisch”, klinkt het uiterst sarcastisch over de boordradio. Lando Norris stoot de Red Bull-coureur ondertussen van de tweede plaats; de regerend wereldkampioen moet alleen de rappe Mercedes van Antonelli voor zich dulden. De baan wordt in de slotfase van de training steeds sneller. Hamilton doet in de laatste seconden nog een verwoede poging om zijn tijd te verbeteren, maar schiet daarbij van de baan. Het achterwiel aan de rechterkant komt los en ook zijn achtervleugel lijkt ernstig beschadigd.

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