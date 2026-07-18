Red Bull heeft meer duidelijkheid gegeven over de problemen met de veelbesproken ‘Macarena’-achtervleugel, die dit weekend in België ontbreekt op de auto van Max Verstappen. Het team besloot op Spa-Francorchamps terug te grijpen naar een conventioneel ontwerp nadat een storing in het nieuwe systeem leidde tot crashes van Verstappen in Oostenrijk en Groot-Brittannië. Technisch directeur Pierre Waché licht deze keuze nader toe én hint op een snelle rentree.

Verstappen zelf liet donderdag al weinig twijfel bestaan over de reden voor de wijziging. “Ik denk dat het vrij duidelijk is, toch?”, antwoordde Verstappen toen hem werd gevraagd naar de reden achter de verandering. “Dus ja, we gaan terug naar de oude en kijken dan wanneer de nieuwste versie weer klaar is om te gebruiken.” Tijdens de kwalificatie in Oostenrijk en de hoofdrace in Groot-Brittannië leek het Macarena-ontwerp niet goed te functioneren bij het insturen van de bochten. Tweemaal brak de achterkant daardoor uit en belandde Verstappen in de muur.

Technisch directeur Pierre Waché bevestigde vrijdag dat de oorzaak van het probleem inmiddels is achterhaald. Volgens de Fransman ging het om een mechanisch probleem dat ontstond wanneer de achtervleugel omschakelde. Red Bull heeft de fout inmiddels verholpen en verwacht de verbeterde versie mogelijk volgende week alweer te kunnen inzetten tijdens de GP van Hongarije. “Het is een mechanisch probleem dat we na het ongeluk in Silverstone hebben ontdekt”, reageerde Waché tegenover de media.

Rentree in Boedapest

“We hebben het opgelost en proberen te bewijzen dat we het kunnen verbeteren. Het zou klaar moeten zijn voor Boedapest”, vervolgde hij. “Na Silverstone werd het probleem duidelijk; we hebben naar de vleugel gekeken en weten wat er is gebeurd. We weten hoe we het moeten repareren. We moeten er alleen voor zorgen dat het concept klaar is en dan kunnen we het verbeteren.” Waché wilde verder niet ingaan op de exacte details van het systeem, omdat de oplossing onderdeel blijft van de verdere ontwikkeling van Red Bull. “Ik wil niet te veel details prijsgeven, omdat deze vleugel nog volop in ontwikkeling is en uiteindelijk prestatievoordelen moet opleveren.”

LEES OOK: Teambazen keren zich tegen nieuwe safetycar-regels: ‘Laat het aan de FIA over’

Na de Britse GP heeft de FIA aanvullende informatie opgevraagd over de werking van de Macarena-achtervleugels. De organisatie wil immers de veiligheid van de coureurs kunnen blijven garanderen. “We nemen het serieus”, benadrukte Waché. “We overleggen intern met de FIA hoe we de auto veiliger kunnen maken en zullen het onderdeel versterken. Je zult het snel weer terugzien. De FIA heeft het concept al goedgekeurd, maar aan onze kant willen we geen risico’s meer nemen”, voegde hij eraan toe. Toch wordt er gehint op een terugkeer van de vleugel in Hongarije. “Het zou interessant kunnen zijn voor Boedapest”, besloot hij.

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.