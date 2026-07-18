De slotfase van de GP van Groot-Brittannië, die na de crash van Max Verstappen achter de safety car eindigde, leidde tot veel discussie. Door een foutieve melding leek het er even op dat de safety car nog vóór de laatste ronde naar binnen zou gaan, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. De FIA bevestigde later dat de procedure volledig volgens de regels was verlopen. In de nasleep van de Britse GP werd nagedacht over alternatieve reglementen, maar de teambazen zijn niet overtuigd.

Na afloop werden verschillende alternatieven geopperd om races niet achter de safety car te laten eindigen, waaronder een NASCAR-achtige aanpak of een automatische rode vlag in de slotfase. Tijdens de officiële FIA-persconferentie op Spa-Francorchamps kregen meerdere teambazen de vraag of de wedstrijdleiding meer vrijheid zou moeten krijgen om de entertainmentwaarde van de sport te vergroten.

Racing Bulls-teambaas Alan Permane benadrukte dat die beslissing bij racedirecteur Rui Marques en de FIA ligt. “Ik denk dat hij (Marques, red.) de bevoegdheid heeft om dat te doen als hij dat wil. Eerlijk gezegd zou ik de organisatie van de races overlaten aan de racedirecteur en de FIA, en over het algemeen doen zij dat ontzettend goed.” Racing Bulls profiteerde van de neutralisatie; Liam Lawson en Arvid Lindblad stelden respectievelijk de zesde en zevende plaats veilig. “Voor mij was de situatie natuurlijk perfect”, gaf Permane toe. “Maar ik besef dat dat niet is waar we hier voor zijn. We zijn hier om een show neer te zetten, en die show had misschien beter gekund. Maar ik denk dat ze die bevoegdheid al hebben als ze dat willen, dus dat is aan hen.”

‘Soms gebeurt dat nu eenmaal’

Ook Audi-racedirecteur Allan McNish erkende dat niemand een race achter de safety car wil zien eindigen, maar wees erop dat veiligheid altijd voorop blijft staan. “Ik wil er misschien nog aan toevoegen dat niemand wil dat een race achter de safety car eindigt, ongeacht de reden”, vulde hij aan. “Het hangt ook af van de specifieke omstandigheden van de race, dus je kunt daar geen algemene regel voor opstellen. Het kan te maken hebben met de veiligheid, maar er kunnen ook andere factoren meespelen.”

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“Wat het entertainment betreft, vond ik het evenement op Silverstone overigens geweldig”, merkte McNish op. “De race zelf was naar mijn mening erg goed. Het was alleen jammer dat hij achter de safety car eindigde. Dat is niet wat wij willen zien, en daar reken ik de FIA ook toe. Maar soms gebeurt dat nu eenmaal.”

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