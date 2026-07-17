Oud-Red Bull-coureur David Coulthard hoopt dat de FIA niet te ver gaat in de vermeende plannen om aerodynamische mazen in het reglement weg te poetsen. Hoewel niks is bevestigd, denkt het bestuursorgaan naar verluidt erover na om technische innovaties meer te reguleren. Volgens Coulthard gaat dit tegen het DNA van de Formule 1 in: ‘Innovaties maken juist deel uit van het plezier van de koningsklasse’.

De Formule 1 staat bekend om haar technische innovaties. Ook dit seizoen bedachten meerdere teams weer unieke concepten voor hun bolides. Zo schroefde Ferrari al tijdens de testdagen in Bahrein de zogenoemde ‘Macarena’-achtervleugel op hun SF-26, een concept dat later ook Red Bull gebruikte voor hetzelfde onderdeel.

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Volgens meerdere berichten zou de FIA naar verluidt echter overwegen om de aerodynamische mazen in de regels weg te werken. Een slecht idee, volgens David Coulthard. “Innovaties die ons enthousiast maken en waarover we praten, maken deel uit van het plezier van de Formule 1 en zorgen ervoor dat deze sport zich onderscheidt van andere kampioenschappen, waar veel minder ruimte is om dergelijke oplossingen te vinden,” legt de oud-Red Bull-coureur uit in de Up To Speed-podcast.

“Zoals ik al eerder heb gezegd, zei Adrian Newey – de veelgeprezen ontwerper – altijd dat hij de reglementen niet leest om te zien wat er specifiek in staat, maar om te zien wat er niet in staat”, vervolgt de Schot. “En hij probeert juist op die gebieden te ontwerpen. Dus hopelijk raken we dat niet helemaal kwijt.”

Veiligheid

Toch zegt Coulthard dat de FIA wel moet ingrijpen als de veiligheid van coureurs in het geding komt. “Als iets op grote schaal door alle teams wordt ontwikkeld en het mogelijk wat ingewikkelder is – vooral bij een aerodynamisch onderdeel – dan denk ik dat de FIA, om veiligheidsredenen, het reglement kan vereenvoudigen en kan verduidelijken dat je alleen de klep mag openen in plaats van de hele vleugel ondersteboven te draaien”, lijkt de oud-coureur te verwijzen naar de ‘Macarena’-vleugels. Max Verstappen crashte tijdens de GP Groot-Brittannië doordat deze achtervleugel van Red Bull niet goed sloot. “Dus ik denk dat het op die gronden logisch is, maar het zou jammer zijn om alles wat afwijkt af te wijzen.”

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