Red Bull beschikt momenteel over een overvloed aan jong talent. Liam Lawson en Arvid Lindblad boeken goede resultaten namens Racing Bulls en bij het hoofdteam weet Isack Hadjar zich knap staande te houden naast Max Verstappen. Ondertussen wacht Formule 2-revelatie Nikola Tsolov in de coulissen; de Bulgaar wordt veelvuldig gelinkt aan een promotie naar de koningsklasse. De grote hoeveelheid talent is volgens David Coulthard een zegen voor de Oostenrijkse renstal.

De afgelopen maanden reed met name Tsolov zich nadrukkelijk in de kijker dankzij een aantal sterke optredens in de Formule 2. Op Silverstone schreef hij nog geschiedenis door als vierde coureur ooit een volledig F2-raceweekend te winnen. Na zijn zege in Oostenrijk betekende dat bovendien zijn derde overwinning op rij, een primeur in de geschiedenis van de Formule 2. Volgens de gebruikelijke Red Bull-route zou de 19-jarige coureur volgend seizoen moeten doorstromen naar juniorteam Racing Bulls. Eerder gingen er geruchten dat het team hem al een stoeltje zou hebben toegezegd, al wordt dat stellig ontkend door de teamleiding.

Luxeprobleem

Volgens Coulthard is de huidige situatie tekenend voor de succesformule van de Red Bull-opleidingsschool. “Het is een luxeprobleem”, reageerde hij in de Up to Speed-podcast. “Ik denk dat er altijd een mogelijkheid is dat ze, als ze tevreden zijn met de anderen, Tsolov bij een ander team onderbrengen. Red Bull loopt voorop wat betreft de investeringen die het door de jaren heen heeft gedaan in de autosport en in coureurs. Kijk naar wat ze erin hebben gestopt en wat de huidige waarderingen zijn.”

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De Schot verwacht dan ook niet dat Red Bull zich zorgen maakt over het aantal talenten dat het in huis heeft. “Ik denk niet dat ze denken: ‘We bereiken de limiet van wat we ons kunnen veroorloven om hierin te investeren’. Het is een luxeprobleem. Houd die naam in de gaten: Nikola Tsolov uit Bulgarije. Hij rijdt erg goed en is ook buiten de auto een geweldige persoonlijkheid. Ik kijk er dan ook naar uit om hem in de Formule 1 te zien.”

Nikola Tsolov tijdens het Goodwood Festival of Speed in Engeland (Red Bull Content Pool)

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