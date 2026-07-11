Red Bull-teambaas Laurent Mekies is in zijn nopjes met de vooruitgang die Isack Hadjar bij het team boekt. De Frans-Algerijnse coureur zit dit jaar voor het eerst in een Red Bull-bolide, en werd in Silverstone de eerste teamgenoot van de Nederlander die beter kwalificeerde voor de Britse race. Volgens Mekies komt Hadjars vooruitgang deels door Verstappen zelf: ‘Hij leert veel van Max’.

Terwijl Max Verstappen zijn Britse Grand Prix-weekend op een dramatische manier tot een einde zag komen, kon teamgenoot Isack Hadjar met zijn vijfde plaats nog kostbare punten binnenhalen voor Red Bull. En dat ondanks de schade aan zijn voorvleugel en de daarop volgende lange pitstop om het onderdeel te vervangen.

LEES OOK: Günther Steiner: ‘Red Bull laat Macarena-vleugel thuis tijdens GP België’

Na de race baalde de Frans-Algerijnse coureur er vooral van dat er niet nog een laatste raceronde kwam om te strijden voor een podiumplaats. De Grand Prix eindigde namelijk achter de safety car. Teambaas Laurent Mekies was echter onder de indruk van de hele race van de coureur.

‘Isack leert van Max’

“Eerlijk gezegd presteert hij al vanaf het begin van het seizoen sterk, in die zin dat hij – zowel tijdens de mindere weekenden, als toen de auto wel goed was – zijn eigen weg wist te vinden en race na race vooruitgang boekte, zowel qua ervaring als qua vaardigheden”, legde de Red Bull-teambaas uit aan de media. “Hij leert veel van Max, hij leert elke keer dat hij in de auto zit weer een beetje meer. En in Silverstone was dat niet anders. Hij zal geen genoegen nemen met een vijfde of vierde plaats – en wij ook niet.”

Verschil in ervaring

Hadjar heeft zich dit seizoen minder hard uitgelaten over de RB22 dan zijn teamgenoot Verstappen. De coureur zei zelfs na de race op Silverstone een ‘goed gevoel’ in de auto te hebben. Volgens Mekies komt dit door het verschil aan ervaring tussen de twee coureurs. “Max is ontevreden over de balans van de auto, dat is een feit,” zei hij. “Hij is van mening dat de onderliggende prestaties van de auto tot veel betere resultaten zouden kunnen leiden als we erin slagen de beperkingen op het gebied van de balans op te lossen.”

LEES OOK: Isack Hadjar baalt van anticlimax in Silverstone: ‘Ik kon nog vechten om podiumplaats’

“Ik denk dat Isack dezelfde balansbeperking waarneemt, een vergelijkbare balansbeperking, dus we zitten niet in een situatie waarin de ene coureur ‘A’ zegt en de andere ‘B’”, vervolgde de teambaas. “ Ze beschrijven hetzelfde – ze beschrijven het alleen op een andere manier. Ik denk dat Max een beeld schetst van wat volgens hem het potentieel van de auto zal zijn, terwijl Isack, die nog wat minder ervaring heeft, daar waarschijnlijk niet zo diep op ingaat.”

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.