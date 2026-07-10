Red Bull heeft donderdag op Silverstone zijn tweede en laatste filmdag van het F1-seizoen 2026 afgewerkt. Enkele dagen na de Grand Prix van Groot-Brittannië nam Isack Hadjar plaats achter het stuur van de RB22, waarmee het team een van de twee toegestane promotiedagen van het jaar benutte. Tegelijkertijd werkte Ferrari een filmdag af op het gloednieuwe Madring-circuit, nabij de Spaanse hoofdstad.

Donderdag kwam Isack Hadjar namens Red Bull in actie met de RB22. Max Verstappen werd niet ingezet, al werd hij een dag eerder wel gespot op de fabriek in Milton Keynes. In april werkte hij de eerste filmdag van het team af. Charles Leclerc en Lewis Hamilton kwamen donderdag eveneens in actie tijdens een filmdag. Zij maakten de eerste F1-meters op het gloednieuwe Madring-circuit. De Spaanse hoofdstad is vanaf september voor het eerst gastheer van de Grand Prix van Spanje.

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Tijdens een filmdag mogen teams maximaal 200 kilometer afleggen. De auto’s moeten daarbij rijden in een specificatie die eerder tijdens een Grand Prix is gebruikt én op speciale demonstratiebanden van Pirelli. Bovendien is het teams niet toegestaan om tijdens deze sessies nieuwe upgrades of technische ontwikkelingen uit te proberen.

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