Aan Charles Leclerc de eer om het spits af te bijten en de eerste testkilometers te maken op de Madring. Het nieuwste circuit op de Formule 1-kalender is nog in aanbouw, maar toch hield Ferrari alvast een filmdag met zowel Leclerc als Lewis Hamilton. Op beelden is te zien hoe de Monegask over het circuit vlak bij de Spaanse hoofdstad raast.

De Madring – het circuit vlak bij Spaanse hoofdstad Madrid waar vanaf dit jaar de GP Spanje wordt verreden – is nog in aanbouw, maar Ferrari reisde alvast af naar het nieuwste circuit op de kalender om wat testkilometers te maken. Aan Charles Leclerc de eerst om als eerste coureur over de baan te rijden voor een filmdag. Op verschillende beelden op de sociale media is al te zien hoe de Monegask – met en zonder filmauto – over het nieuwe Spaanse circuit raast.

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Charles is on track at Madring this morning, with Lewis set to drive the SF-26 this afternoon. 🇪🇸 pic.twitter.com/FvBvVDBOZn — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) July 9, 2026

Terug naar Spanje

Voor Ferrari is de filmdag op de Madring de tweede van de twee toegestane promotiedagen. In het weekend van 12 en 13 september keert de Scuderia – samen met de andere F1-teams – weer terug voor de eerste GP Spanje in Madrid. Afgelopen juni werd er eerder al geracet in Spanje, onder de noemer GP Catalonië op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Deze race werd gewonnen door Lewis Hamilton, die zo zijn eerste zege in het Ferrari-rood pakte.

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