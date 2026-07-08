De FIA gaat nader onderzoek verrichten naar de achtervleugels van Ferrari en Red Bull. Beide teams introduceerden dit seizoen een zogeheten ‘Macarena-vleugel’, die op de rechte stukken horizontaal opendraait om meer lucht door te laten. Na twee vergelijkbare crashes van Max Verstappen, waarbij de Nederlander grip verloor doordat de vleugel niet voldoende sloot in de bochten, wil de autosportbond meer informatie verzamelen over de werking van deze vleugels.

Tijdens de testdagen in Bahrein baarde Ferrari opzien door als eerste met een Macarena-vleugel op de proppen te komen. De uitvinding maakt deel uit van het nieuwe actieve aerodynamicapakket voor 2026. In het verleden maakten de auto’s slechts beperkt gebruik van een DRS-flap, maar dit jaar opereren de voor- en achtervleugels in de zogenoemde Straight Mode of Corner Mode. Corner Mode is de neutrale stand, waarbij de flappen aan zowel de voor- als achterkant gesloten blijven om meer neerwaartse druk te genereren.

Op de rechte stukken zijn er zogeheten Straight Mode-zones, waarin coureurs via een knop op het stuur de vleugels kunnen openen. Dat vermindert de luchtweerstand en zorgt voor een hogere topsnelheid. Een Macarena-vleugel draait op dat moment 180 graden, waardoor de volledige vleugel als het ware open komt te staan en nog minder weerstand veroorzaakt. Op papier zou dit tot nóg hogere topsnelheden moeten leiden en daarmee tot betere rondetijden.

Supergevaarlijk

Red Bull was het tweede team dat actief gebruikmaakte van deze aerodynamische vondst, nadat eerder ook McLaren had geëxperimenteerd met een Macarena-vleugel. Anders dan bij Ferrari lijkt de oplossing van de Oostenrijkse renstal echter nog niet volledig geperfectioneerd. Zowel tijdens de kwalificatie in Oostenrijk als tijdens de hoofdrace in Groot-Brittannië sloot de achtervleugel van Max Verstappen niet voldoende in de bochten. Daardoor verloor de RB22 veel grip op de achterwielen en raakte de auto in een spin, met twee kostbare crashes tot gevolg. “Supergevaarlijk”, oordeelde een getergde Verstappen in Silverstone.

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Red Bull-teambaas Laurent Mekies verklaarde niet veel later dat zijn team ‘het volledige systeem zou doorlichten’ om een herhaling van een dergelijke crash te voorkomen. Ook de FIA wil zich echter met de ontwikkeling van Macarena-vleugels gaan bemoeien. Na de GP van Groot-Brittannië werd duidelijk dat de organisatie bij zowel Ferrari als Red Bull aanvullende data heeft opgevraagd over de werking van de achtervleugel. Dat gebeurt allereerst om te controleren of beide teams binnen de reglementen opereren, maar ook om de veiligheid van het concept te kunnen waarborgen. De FIA zou het gebruik van Macarena-vleugels – nu of in een later stadium – kunnen verbieden.

Max Verstappen stapt uit zijn RB22 na een crash tijdens de GP van Oostenrijk (Getty Images)

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