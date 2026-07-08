De V8-motor maakt vanaf 2031 mogelijk zijn comeback in de Formule 1. FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem verkondigde de afgelopen maanden meermaals dat de grotere atmosferische motoren zullen terugkeren na de huidige reglementaire cyclus. Toch blijft Renault, dat tot voor kort motoren ontwikkelde voor het eigen Alpine-team en in het laatste V8-tijdperk zeer succesvol was, voorlopig klant van Mercedes, zo bevestigt CEO François Provost.

De iconische V8-motor betekent minder focus op energiebeheer en meer beleving voor fans én coureurs. Bovendien is het voor teams goedkoper om een atmosferisch blok te ontwikkelen dan een complexe hybride aandrijflijn. Verschillende teams hebben al aangegeven dat ze de plannen van Ben Sulayem steunen, al zijn de voorstellen voorlopig nog niet definitief. Vanaf 2031 is er ruimte voor nieuwe technische reglementen, maar de FIA-voorzitter mikt het liefst op 2030. Daarvoor heeft hij wel instemming nodig van de betrokken fabrikanten.

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Renault is sinds 2026 geen motorfabrikant meer binnen de Formule 1. Vorig jaar sloot het concern de fabriek in Viry-Châtillon en werd Alpine een klantenteam van Mercedes. Ook bij een eventuele terugkeer van de V8-motor houdt het team vast aan de huidige constructie. “Ik steun de keuze voor een V8-motor, maar niet omdat het een kans zou zijn voor Renault om terug te keren als motorfabrikant”, aldus CEO François Provost tegenover The Race. “Dat is niet onze strategie. Zeg nooit nooit, maar vooralsnog is het mijn prioriteit om een sterke basis te leggen voor het team, met een duidelijke visie. Een eigen motor maakt geen deel uit van die plannen.”

Ruimte voor elektrificatie

Hoewel Provost de plannen van Ben Sulayem steunt, plaatst hij wel enkele kanttekeningen. “Een deel van de elektrische aandrijflijn moet behouden blijven, ook omdat er onder onze klanten veel vraag is naar elektrificatie. Als Renault zijn we immers toonaangevend op het gebied van hybride- en elektrische voertuigen. Maar over het algemeen steun ik de nieuwe richting die de Formule 1 en de FIA willen inslaan.” Hoewel Ben Sulayem sprak over atmosferische motoren, zijn er ook teams – waaronder Audi – die willen vasthouden aan een turbo-element. “Dat is voor ons onbelangrijk”, besloot Provost desgevraagd. “Zolang Alpine maar actief kan blijven in de Formule 1.”

Renault was in het verleden zeer succesvol met een eigen V8-motor. Toen de koningsklasse in 2006 overstapte op achtcilinders, won Fernando Alonso met de Renault R26 mét fabrieksmotor zijn tweede wereldkampioenschap op rij.

Fernando Alonso, gewapend met de R26, tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2006 (Getty Images)

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