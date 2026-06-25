Aston Martin heeft gereageerd op de aanhoudende speculaties over de toekomst van Fernando Alonso bij het team. Tijdens de GP Catalonië in Barcelona kwam het gerucht naar buiten dat de Spanjaard een terugkeer naar Alpine overweegt. Aston Martin-topman Mike Krack hoopt echter dat Alonso bij de Britse renstal blijft: “Rond de zomerstop neemt hij officieel een besluit”.

Aston Martin is nog altijd het achterhoedeteam dit seizoen, met slechts een WK-punt in zeven Grands Prix tijd. De Britse renstal kampt het hele jaar al met problemen, van hevige vibraties tot aan een tegenvallende Honda-motor. Geruchten over de toekomst van Fernando Alonso bij het team doen daarom de ronde. De Spanjaard werd opvallend genoeg zelfs al gelinkt aan een terugkeer naar voormalig werkgever Alpine.

‘Fernando neemt rond de zomerstop een besluit’

Aston Martin hoopt in ieder geval dat Alonso bij het team blijft. Topman Mike Krack vertelt tegen de in Oostenrijk aanwezige media dat de renstal blij is met de huidige line-up van de Spanjaard en Lance Stroll. “Als je terugkijkt naar een of twee seizoenen geleden, hebben we toen al duidelijk gezegd dat hij hier blijft,” aldus Krack. “Fernando heeft besloten dat hij rond de zomerstop een officieel besluit zal nemen.”

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“We zijn tevreden met de coureurs”, vervolgt de topman. “Ze zitten samen met het team in hetzelfde schuitje, en het siert hen enorm hoe ze hiermee omgaan. Ik bedoel, we hebben hier al heel vaak over gesproken: de coureurs worden het zwaarst door de problemen getroffen. Zij staan hier het meest bloot aan, en de manier waarop ze ermee omgaan… Petje af voor hoe ze dat aanpakken. Ik heb dus goede hoop dat we zullen blijven samenwerken.” Honda-topman Shintaro Orihara vat het ondertussen eenvoudig samen: “Fernando moet niet stoppen, hij is veel te snel.”

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