Fernando Alonso heeft de Grand Prix van China niet kunnen uitrijden. De Aston Martin-coureur parkeerde zijn auto na 35 ronden in de pitbox, omdat hevige vibraties het rijden vrijwel onmogelijk maakten. Volgens de Spanjaard werd het steeds moeilijker om zijn handen en voeten te voelen. “Het werd na verloop van tijd steeds zwaarder om mee te rijden”, aldus Alonso.

Fernando Alonso begon de race in Shanghai vanaf de achttiende plaats, maar kwam al vroeg in de wedstrijd in de problemen. De AMR26 kampte met zware trillingen, die tijdens de race steeds heftiger werden. Uiteindelijk besloot Alonso en het team dat verder rijden geen zin meer had. “Het niveau van vibraties was vandaag erg hoog. Tussen ronde twintig en vijfendertig had ik moeite om mijn handen en voeten te voelen”, vertelde Alonso in de paddock in China.

‘Steeds lastiger’

Sinds de wintertest heeft Honda de ergste vibratieproblemen verminderd, maar volgens Alonso zijn sommige oplossingen slechts tijdelijk. “Om het probleem te verminderen hebben we een paar dingen aangepast, zoals het verlagen van het toerental van de motor. Maar in de race moet je het toerental juist verhogen als je iemand wilt inhalen of energie moet terugwinnen. Het werd na verloop van tijd steeds lastiger.” Tijdens de race heeft Alonso meerdere keren het stuur losgelaten, om zo even zijn handen te ontspannen.

De Spanjaard had niet verwacht dat Aston Martin de race uit had kunnen rijden. “We lagen een ronde achter en reden al achteraan, dus er was eigenlijk geen reden meer om door te gaan”, concludeerde de tweevoudig wereldkampioen. Motorfabrikant Honda gaf eveneens toe dat Alonso moest opgeven vanwege ‘de sterke vibraties.’

‘Meer tijd geven’

Alonso kon tijdens de openingsfase wel van de race genieten. Vooral de start van de Aston Martin verliep volgens hem goed. Zo waren er toch ook nog positieve aspecten te benoemen. “De start was leuk. Net als in Australië leek onze auto goed te starten. In de eerste ronde heeft iedereen nog een volle batterij, maar daarna begint het echte energiemanagement. Daar zijn wij op het moment nog niet sterk in.”

Voor de komende Grand Prix in Japan hoopt Alonso dat Aston Martin en Honda verdere stappen kunnen zetten. Het team heeft volgens hem meer tijd nodig om de problemen grondig te bekijken. “Tussen Australië en China zaten maar vijf dagen, waardoor er weinig tijd was om dingen te veranderen. Nu hebben we twee weken tot de race in Japan. In die tijd kunnen we meer tests doen en Honda de kans geven om beter te begrijpen waar de vibraties precies vandaan komen”, besloot hij. Bekijk de onboard-beelden van Alonso hieronder:

