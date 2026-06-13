Fernando Alonso is met afstand de meest ervaren F1-rijder op de grid. De 44-jarige Spanjaard maakte meerdere reglementencycli mee en racete tegen de meest dominante coureurs van elk tijdperk. Eén factor is in al die jaren racen altijd doorslaggevend geweest: het belang van een snelle auto. Ook anno 2026 moet de routinier – die bij Aston Martin over een zwakke bolide beschikt – erkennen dat het materiaal bepalend kan zijn. Dat geldt volgens Alonso ook voor Max Verstappen.

In een interview met Mundo Deportivo werd Alonso gevraagd naar het feit dat teambazen hem vorig jaar tot de vijfde beste coureur op de grid bestempelden. Dat terwijl hij niet verder was gekomen dan de vijfde plaats op de grid en in de WK-stand strandde op de tiende plek. “Tja, dat is Formule 1”, lachte de tweevoudig wereldkampioen. “Max Verstappen is misschien wel de beste coureur van dit moment, maar dit jaar zal hij waarschijnlijk als vijfde of zesde eindigen in het kampioenschap. In zekere zin ben je gewoon altijd afhankelijk van de auto.”

Roze Mercedes

Alonso herinnerde zich een anekdote over teamgenoot Lance Stroll. “Hij (Stroll, red.) zit al tien jaar in de Formule 1, en in de eerste vier of vijf jaar reed hij voor Williams en Force India”, aldus de Spanjaard. “Hij bevond zich toen meestal achteraan in Q1. Maar toen kwamen ze ineens met die roze Mercedes op de proppen.” Racing Point, zoals de renstal van Stroll destijds heette, zou in 2020 het ontwerp van de winnende Mercedes van 2019 hebben gekopieerd. De FIA trad stevig op tegen het team, al maakten Stroll en teamgenoot Sergio Pérez nog steeds een indrukwekkende sprong voorwaarts.

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“Stroll ging naar Hongarije en verbeterde zijn tijd van het jaar ervoor met drieënhalve seconde”, merkte Alonso op. “In plaats van op P19 te starten, zoals het jaar ervoor, startte hij als derde. Toen werd hij tijdens de FIA-persconferentie gevraagd wat hij gedurende de winter had veranderd. ‘Ik heb niets veranderd, ik ben drieënhalve seconde sneller geworden omdat ik de auto van die twee naast me heb’, zei hij, terwijl hij naar Bottas en Hamilton wees. Volgens mij zegt dat genoeg”, concludeerde Alonso. “Als de coureurs die destijds in Q1 strandden de Mercedes van Hamilton en Bottas hadden gehad, zouden ze altijd op het podium staan in de Formule 1.”

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