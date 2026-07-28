Laurent Mekies begon dit jaar aan zijn eerste volledige seizoen als teambaas van Red Bull. De Fransman nam vorig jaar halverwege het seizoen het stokje over van Christian Horner, na diens plotselinge ontslag. Waar Red Bull er vorig jaar nog in slaagde met late upgrades een nieuwe titelaanval op touw te zetten, kon het team in 2026 zelden een vuist maken tegen de concurrentie, wat leidde tot grote frustraties bij Max Verstappen. In aanloop naar de zomerstop maakt Mekies de balans op.

Tijdens de GP van Hongarije, de laatste race vóór het zomerreces, eindigde Verstappen knap als tweede. Toch geeft dat resultaat een vertekend beeld van de huidige competitiviteit van Red Bull. Zowel over de boordradio als in de perssessies na afloop klaagde de viervoudig wereldkampioen steen en been over het gevoel in de cockpit. Ook Isack Hadjar, die na zijn rookieseizoen doorstroomde naar het hoofdteam, schroomde niet om de RB22 stevig te bekritiseren.

Alleen Norris was sneller dan Verstappen

“Ik denk dat we er niet in zijn geslaagd Max (Verstappen, red.) en Isack (Hadjar, red.) een auto te geven waarmee ze echt konden aanvallen”, gaf Mekies toe tegenover de media. “Als ik terugkijk naar de feedback in Spa en Oostenrijk, gaven ze allebei aan dat de auto redelijk in de buurt kwam van hoe hij zou moeten aanvoelen. In Hongarije was dat absoluut niet het geval, zeker niet op vrijdag en zaterdag.”

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“Desondanks was het voor iedereen een lastige race”, vervolgde hij. “Eerlijk gezegd denk ik dat alleen Lando (Norris, red.) vandaag sneller was dan Max.” De regerend wereldkampioen won de Hongaarse Grand Prix uiteindelijk met een voorsprong van ruim vijftien seconden. “Dat is een positief signaal”, benadrukte Mekies. “Het laat zien dat er nog ruimte voor verbetering in ons pakket zit. We moeten uitzoeken waarom we telkens zo op de grens opereren wat betreft de balans en de prestaties van de auto. Zowel de coureurs als het team hebben de afgelopen races keihard moeten werken om de auto binnen het juiste werkvenster te krijgen.”

Red Bull heeft al inhaalslag gemaakt

“We komen hier natuurlijk om races te winnen”, stelde de Fransman voorop. “Maar tegelijkertijd wil ik mijn waardering uitspreken voor het chassis- en motorteam. Een achterstand van 1,2 seconden terugbrengen naar drie tienden is een enorme prestatie, zeker gezien het huidige competitieniveau. We weten waar we vandaan komen, ook met het oog op de late opmars van vorig jaar en de ontwikkeling van de gloednieuwe aandrijflijn. Toch hebben we zowel met het chassis als met de motor duidelijke stappen gezet. Dat is te danken aan de ruim tweeduizend mensen achter de schermen, die dag in dag uit kleine verbeteringen hebben doorgevoerd. Daardoor strijden we nu in vrijwel elke race weer mee om het podium.”

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Met die boodschap kijkt Mekies vol vertrouwen uit naar de zomerstop. “Die geeft het hele team de kans om de batterijen op te laden voor de tweede helft van het seizoen, waarin we hopelijk opnieuw een stap kunnen zetten. De eerste seizoenshelft was een achtbaanrit, maar dankzij het harde werk en de toewijding van iedereen in de fabriek gaan we duidelijk de goede kant op. In de afgelopen vier races hebben we structureel meegestreden om podiumplaatsen en de achterstand op onze concurrenten flink verkleind. Iedereen in Milton Keynes werkt onvermoeibaar door om de volgende stap te zetten richting overwinningen. We kunnen niet wachten om na de zomerstop de strijd weer aan te gaan.”

Max Verstappen tekende in Hongarije voor de tweede plaats, maar was allerminst tevreden over de prestaties van zijn RB22 (Red Bull Content Pool)

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