Prins Bernhard van Oranje zal na 23 augustus, de dag van de laatste Dutch GP in Zandvoort, volgens eigen zeggen met trots terugkijken op wat er jarenlang door de organisatie is neergezet. “We hebben jarenlang het beste Formule 1-evenement in de geschiedenis van de Formule 1 georganiseerd”, zegt hij in een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine.

Lees het volledige interview met Bernhard van Oranje in de speciale Zandvoort-uitgave van FORMULE 1 Magazine. Het magazine ligt vanaf volgende week in de winkel en is alvast hier te bestellen. Hieronder alvast een korte passage uit het interview.

Prins Bernhard van Oranje (56) was één van de initiatiefnemers van de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort en tot deze week mede-eigenaar van het circuit. Hij heeft besloten afstand te doen van al zijn zakelijke belangen, waaronder die in het circuit en al zijn vastgoed. Zijn zakenpartners Menno de Jong en Coen Groeneveld nemen de zakelijke belangen van hem over. Ook Bernhards belangen in het Media Park in Hilversum en het IT-bedrijf Levi9 gaan over naar zijn zakenpartners. Hierdoor heeft hij geen investeringen in particulier en commercieel vastgoed meer.

Impact Dutch GP Zandvoort

Bernhard is vanzelfsprekend nog wel nauw betrokken bij de voorbereidingen op de laatste editie van de Dutch GP in Zandvoort op 23 augustus. Wat hem betreft staat één ding als een paal boven water, zo stelt hij met nadruk.

Bernhard: “Met Zandvoort hebben we veel impact gemaakt. Twee kanten op: richting Nederland en de wereld én richting de sport. Met Nederland hebben we in de breedste zin, van bedrijven tot fans, laten zien wat we kunnen. We hebben jarenlang het beste Formule 1-evenement in de geschiedenis van de Formule 1 georganiseerd. Zonder onze oranje fans was dat overigens nooit gelukt. Het zijn waanzinnig mooie jaren geweest. De Dutch GP is een prachtig visitekaartje voor Nederland geweest.”

Bernhard: “Voordat de Formule 1 naar Nederland kwam, verklaarde menigeen ons voor gek. Veel mensen zeiden: dat moet je niet willen, dan ga je failliet. Maar we hebben het toch geflikt. Ik zie het circuit als een stukje nationaal erfgoed, waaraan we met de terugkeer van de Formule 1 een nieuw hoofdstuk hebben toegevoegd. Het is nu tijd voor de volgende hoofdstukken.”

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