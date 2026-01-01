Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Zandvoort. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 15 van 24: Gerard Bos over een feestje in eigen land.

Vrijdag in Zandvoort: twee fans bespreken het programma van die dag. Maar ze hebben het niet over vrije trainingen, Porsches of de F1 Academy. Nee, het gaat over Kensington. Over Gerard Joling. Over 2 Unlimited en de Vengaboys (jeugdsentiment!). En Mental Theo. Want ook dat is de Dutch GP: een groot muziekfeest.

Maar wat gebeurt er aan de boorden van de Noordzee als de avond is gevallen? Als de motoren stil zijn, je in de paddock een kanon kunt afschieten en verslaggevers de laptops hebben dichtgeklapt en monteurs en coureurs ook al zijn vertrokken?

Tijd om de proef op de som te nemen in de fanzone. Gewapend met een nulpuntnulletje en oordopjes zien we Kensington rocken vanaf een uur of zeven. En later is er de 90’s party met Mental Theo. We zien zelfs Ray van 2Unlimited dansen alsof het 1994 is. Indrukwekkend. En de Vengaboys? Die gaan ook drie decennia later nog naar Ibiza, zingen ze. Het volk, soms in F1-kledij, in oranje of in het rood-wit-blauw geschminkt, juicht. En danst.

Zandvoort, de Dutch GP. Never a dull moment. Ook niet in de fanzone, zo blijkt.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2026 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)