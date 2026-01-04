Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Abu Dhabi. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 24 van 24 (slot): André Venema over rockers.

Bij de Grand Prix van Las Vegas struikel je elk jaar over sterren: de lijst is eindeloos. Veel beroemdheden uit de A-categorie, zoals in de jaren bij races onder rechtenhouder Bernie Ecclestone gebruikelijk was.

Het sterrengehalte bij GP’s was jarenlang vrij laag. Zelfs Ecclestone beklaagde zich er bij teams over. ‘Waarom nodigen jullie niet vaker beroemdheden uit?’ Want sterren zijn, wist Mr E, goed voor de show. Zie de kijkcijfers van entertainmentprogramma’s op tv en de oplage van roddelbladen wereldwijd.

In Abu Dhabi kwam ik bij F1’s jaarlijkse eindejaarsfeestje op de usual suspects na aardig wat bekende gezichten tegen in de paddock. Zo ook op zaterdagavond na de kwalificatie. Ik was op zoek naar wat reacties en kwam buiten voor Red Bulls onderkomen een oude bekende tegen: Stefan Johansson, tegenwoordig gevierd kunstenaar.

We stonden over van alles en nog wat te praten, vooral over zijn verhuizing van Californië naar Dubai, toen er twee rockers aansloten. ‘Hoe gaat het jongens, leuk jullie weer te ontmoeten’, zei de ene met lang blond haar en veel inkt op zijn lijf. ‘Straks nog naar het concert van Metallica?’ Het werd een geanimeerd gesprek over muziek en de kwalificatieshow van Max. Na tien minuten trokken de vriendelijke rockers verder.

‘Wie zijn dat?’, vroeg ik Johansson. ‘Vrienden van jou? Ze zagen er artistiek uit.’ De Zweedse oud-coureur van Ferrari antwoordde: ‘Die blonde jongen komt altijd langs voor een praatje als ik hem bij een race tref. Maar wie hij is? Ik vergeet zijn naam steeds. Weet jij het?’ Nee. Gelukkig biedt Google voor dit soort vragen uitkomst: het was de Britse popster Sam Ryder. Een ongelofelijk aardige vent. Ik ben nu al fan.

