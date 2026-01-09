Lando Norris blikt nog een keer uitgebreid terug op de allesbepalende race in Abu Dhabi. Het was daar op het Yas Marina Circuit dat de Brit namelijk afgelopen december zijn allereerste wereldtitel veiligstelde. De McLaren-coureur onthult hoe zelf in de laatste rondes vooral bezig was met alles wat er nog mis kon gaan: ‘Je begint na te denken over elk klein schroefje, elke bout en elk draad.’

Lando Norris stelde afgelopen GP Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel veilig door als derde over de finishlijn te rijden. De Brit liet zo naaste rivalen Max Verstappen en Oscar Piastri achter zich in het coureurskampioenschap. De McLaren-coureur blikt in een nieuwe video op zijn eigen YouTube-kanaal uitgebreid terug op de ‘belangrijkste race van mijn leven’, en neemt racefans zo mee voor een kijkje achter de schermen.

“Het voelde als een normale race, echt als een normale race”, blikt Norris nog een keer terug op de allesbepalende GP Abu Dhabi. De coureur was hierdoor voorafgaand aan de race niet heel nerveus. “Het was gewoon weer een dag op kantoor. Maar met nog twee ronden te gaan, begint de tijd een beetje te vertragen. Je begint na te denken over elk klein schroefje, elke bout, elk draad. Ik stel me voor hoe alles in mijn auto werkt. Je denkt op dat moment: ‘Verdomme, wat kan er misgaan, want alles gaat goed’. Je hoofd begint aan die kleine dingen te denken.”

Ouders

De ouders van Norris stonden ondertussen in de garage te wachten. Pas toen de coureur aan zijn moeder, Cisca Wauman, dacht, durfde Norris ook aan de wereldtitel te denken. “Plotseling zag ik mijn moeder in de garage voor me. Dat was de eerste keer, het eerste moment van het hele jaar dat ik me realiseerde wat er gebeurde – wat er stond te gebeuren. En het enige wat ik deed was me de garage voorstellen, mijn ouders daar, mijn broer, mijn zussen, allemaal in de garage voor de laatste vier bochten.” De McLaren-coureur reed uiteindelijk zonder problemen als derde over de finishlijn en werd zo de elfde Britse wereldkampioen.

