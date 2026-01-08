McLaren-CEO Zak Brown hoopt dat de Formule 1 ooit weer het bijtanken zal herinvoeren. Tot en met het einde van het 2009-seizoen was bijtanken een vast onderdeel van de koningsklasse, wat net als bandenslijtage voor een extra dimensie zorgde bij de pitstopstrategieën. Brown wil graag weer terug naar die tijd: ‘Ik denk dat dat heel cool zou zijn’.

De Formule 1 staat aan de vooravond van de invoering van een geheel nieuw reglement. Zo worden de bolides voor het 2026-seizoen kleiner en lichter, en verdwijnt onder meer DRS om plaats te maken voor de nieuwe ‘Overtake Mode’. Voor Zak Brown gaan alle veranderingen echter niet ver genoeg, en de McLaren-CEO pleit voor de invoering van een oude bekende in de koningsklasse: bijtanken.

LEES OOK: Coulthard pleit voor nieuwe aanpak binnen McLaren: ‘Teamorders niet via ingenieurs’

“Ik denk dat het cool zou zijn als we weer zouden gaan bijtanken”, vertelt Brown zijn idee aan talkSPORT. Zijn argument om het bijtanken weer te terug te halen is niet alleen gebaseerd op nostalgie. Brown ziet het tanken ook als een manier om de tactische complexiteit van races te vergroten. “Het zou niet alleen pitstops een extra dimensie geven, maar ook de gehele strategie”, aldus de McLaren-CEO.

Gewicht

De Amerikaanse CEO doet zijn uitspraken terwijl er in de Formule 1 steeds meer aandacht is voor het gewicht van auto’s na de race. Alleen al in 2025 werden vier coureurs gediskwalificeerd vanwege overmatige slijtage van de planken onder het chassis. Het overkwam ook Lando Norris en Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Las Vegas. Brown gelooft dat bijtanken zou kunnen helpen bij de regulatie van gewicht.

“Als je gaat bijtanken, maakt het gewicht zo’n groot verschil”, betoogt hij. “Rijd je zwaar aan het begin en ga je voor de lange afstand? Rijd je licht om een betere start te maken? Het zou dus veel dimensies toevoegen aan de strategie, wat ik fascinerend zou vinden.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)