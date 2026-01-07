David Coulthard heeft zich uitgesproken over de manier waarop McLaren omgaat met de interne rivaliteit tussen coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Hoewel hij erkent dat de controversiële aanpak van het team – eerlijke kansen voor beide coureurs – tot dusver succesvol is gebleken, ziet hij ruimte voor één belangrijke verandering. Coulthard pleit voor het beschermen van de band tussen coureur en race-ingenieur en hoopt dat teamorders voortaan vanuit de teamleiding komen.

McLaren kende in 2025 een ijzersterk seizoen, waarin Lando Norris nipt de interne strijd met Oscar Piastri won. Het verschil tussen beide coureurs was echter klein, mede dankzij de zogenoemde papaja-regels. McLaren wilde dat beide coureurs te allen tijde een eerlijke en gelijke behandeling kregen, wat soms leidde tot controversiële teamorders. Fans plaatsten vraagtekens bij deze strategie en beschuldigden McLaren van het voortrekken van Norris. Toch bleef de rust bewaard en maakte Piastri herhaaldelijk duidelijk dat hij zich niet benadeeld voelde.

Met het oog op 2026 lijkt McLaren vast te houden aan dezelfde filosofie. Toch hoopt oud-coureur David Coulthard op één belangrijke wijziging. De voormalig McLaren-coureur pleit voor een andere rolverdeling bij teamorders. Hij wil de band tussen de coureurs en hun race-ingenieurs waarborgen, zo legde hij uit in de Red Flags-podcast. “Het stoort me dat de race-ingenieur teamorders doorgeeft”, zei hij. “Dat is mijn enige punt van kritiek. Die band tussen coureur en race-ingenieur moet je beschermen.”

Samen in de loopgraven

Coulthard benadrukte het belang van vertrouwen binnen deze samenwerking. “Ik zou het willen vergelijken met een gevecht in de loopgraven”, vervolgde hij. “Als iemand het signaal geeft om te vechten, moet je erop vertrouwen dat je tegelijkertijd aanvalt. Je moet schouder aan schouder staan; die relatie tussen coureur en race-ingenieur is heilig.” Volgens de Schot horen teamorders daarom van de teamleiding te komen. “Daarom denk ik dat instructies als ‘ga aan de kant’ of ‘niet racen’ van de teambaas of de sportief directeur moeten komen.”

Daarmee bescherm je volgens Coulthard de kern van de samenwerking. “De coureur moet erop kunnen vertrouwen dat zijn ingenieur zegt: ‘Mijn taak is om mijn coureur te laten winnen, en ik geef alleen instructies die daarbij kunnen helpen. Andere instructies moeten van iemand anders in het team komen.'” Coulthard haalde tot slot zijn eigen tijd bij McLaren aan als voorbeeld. “In mijn tijd gaf Dave Ryan de teamorders door, niet mijn ingenieurs. Dave Ryan was de teammanager. Ik vertrouwde er altijd op dat mijn ingenieurs er juist alles aan zouden doen om mij een voordeel te geven.”

