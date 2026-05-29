McLaren-teambaas Andrea Stella onthult dat hij de drijvende kracht was achter de aanstelling van Gianpiero Lambiase als de nieuwe Director of Racing bij het Britse team. De Italiaan hoopt zo bij McLaren eenzelfde soort team te creëren als het Ferrari van 2000: ‘Zo kunnen we bij McLaren een steeds sterker team vormen’.

Afgelopen maart maakte zowel Red Bull als McLaren bekend dat Gianpiero Lambiase na 2027 naar Woking vertrekt. Meteen ontstond er al speculatie over de precieze rol van de Britse ingenieur bij zijn toekomstige werkgever. Zo zei teambaas Laurent Mekies tijdens de GP Canada nog dat Lambiase Red Bull verlaat om teambaas te worden bij McLaren. Niks van waar, zo herhaalt wederom de Britse renstal in kwestie.

“Wat ik eerder al zei, is dat het voor ons bij McLaren belangrijk is om de beste talenten in de Formule 1 aan te trekken,” zei Stella tegen de media in Montreal. “Zak (Brown, red.) en ik willen het sterkste team opbouwen, niet alleen voor nu, maar ik denk dat we een aantal goede voorbeelden hebben van sterke teams uit het verleden. Ik maakte begin jaren 2000 deel uit van het Ferrari-team en ik weet welk niveau van senioriteit, expertise en leiderschap je nodig hebt om nu en in de toekomst succesvol te zijn.” Stella begon in 2000 zijn carrière bij Ferrari, waar hij samenwerkte met onder meer Michael Schumacher en Kimi Räikkönen.

McLarens visie

“Het aantrekken van GP (Lambiase, red.) maakt deel uit van deze visie, namelijk het creëren van aanvullend leiderschap dat kan integreren met het huidige leiderschap en een steeds sterker team bij McLaren kan vormen”, legde de Italiaanse teambaas verder uit. Het was uiteindelijk Stella die ook de drijvende kracht was achter de pogingen om Lambiase binnen te halen. “Ik wilde heel graag dat GP bij McLaren kwam werken,” zei hij. “Ik heb het persoonlijk erg druk in mijn functie als teambaas, en ik heb een sterke groep leiders nodig die met mij samenwerken. Het plan is heel duidelijk. Alle andere speculaties leiden ons weer terug naar het ‘silly season’.”

