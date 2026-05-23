Red Bull-teambaas Laurent Mekies herhaalt in Canada zijn opvallende uitspraken over de reden achter de overstap van Gianpiero ‘GP’ Lambiase naar McLaren. De vaste race-engineer van Max Verstappen verruilt na 2027 Red Bull voor de Britse renstal, om op papier de nieuwe Chief Racing Officer van McLaren te worden. Volgens Mekies blijft het daar echter niet bij voor Lambiase: ‘Voor zover ik weet gaat GP inderdaad naar McLaren om daar teambaas te worden’.

Afgelopen maart werd bekend dat Gianpiero Lambiase Red Bull gaat verlaten. De vaste race-engineer van Max Verstappen ruilt na 2027 de Oostenrijkse renstal in voor McLaren. Red Bull-teambaas Laurent Mekies claimde tijdens het raceweekend in Miami dat de Brit naar de papaja’s verkast om Andrea Stella op te volgen als teambaas. Op zijn beurt zou de Italiaanse teambaas dan vertrekken naar Ferrari. Volgens McLaren-CEO Zak Brown waren al deze geruchten echter complete onzin.

LEES OOK: Red Bull sust geruchten na ontmoeting Jos Verstappen en Toto Wolff: ‘Heel normaal’

Mekies en Brown zochten elkaar zelfs even op om de lucht te klaren, maar in Canada sprak de Fransman zich weer opvallend uit over de overstap van Lambiase. “Voor zover ik weet gaat GP (Lambiase, red.) inderdaad naar McLaren om daar teambaas te worden”, vertelt Mekies in de persconferentie op vrijdag. “Dat is ook wat ik destijds (in Miami, red.) heb verteld. We hebben uiteraard een aantal gesprekken gevoerd voordat hij zijn beslissing nam. Vraag me niet wanneer het gaat gebeuren, de timing daarvan is ook niet mijn zaak. Ik kan je alleen vertellen waar we het in onze gesprekken over hebben gehad.”

‘Silly season’

De Fransman deed de uitspraken over Lambiase terwijl huidig McLaren-teambaas Stella naast hem zat. Diezelfde Stella draaide om de bewering van Mekies heen. “Wij willen de beste mensen in de Formule 1 aantrekken”, zei de Italiaan. “Dat iemand als GP voor McLaren kiest, zegt veel over de geloofwaardigheid van dit project. Ik ben persoonlijk behoorlijk belast in mijn rol als teambaas. Daarom heb ik een sterke groep leiders om me heen nodig. We willen niet alleen nu succesvol zijn, maar ook in de toekomst. Alle andere speculaties brengen ons weer terug bij het silly season.”

Lees hier alles over de GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.