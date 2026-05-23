Max Verstappen werd ruim een jaar geleden vader van dochter Lily. Inmiddels heeft de Nederlandse F1-coureur veel geleerd over het vaderschap én over de lessen die hij zijn kroost wil meegeven. Zo weet hij dat hij zijn kinderen kan laten kennismaken met sport, maar dat hij hen nooit wil opjagen om een bepaalde richting in te slaan; die keuze moeten ze uiteindelijk zelf maken.

In een nieuw interview met Telesport wordt Verstappen gevraagd naar dochter Lily en het vaderschap. Zelf heeft de viervoudig wereldkampioen een hechte band met vader Jos Verstappen, die hem introduceerde in de autosport en hem ondersteunde tijdens zijn vroege racecarrière. De Red Bull-coureur legt uit dat hij zijn kinderen op een vergelijkbare manier wil begeleiden, maar hen vooral niet wil pushen om de top te bereiken in een bepaalde sport.

Vrije keuze

“Voor mij is het allerbelangrijkste dat ze altijd zichzelf kunnen zijn”, legde Verstappen uit. “En van mij mag zij (Lily, red.) helemaal zelf bepalen wat ze later leuk vindt om te doen. Er zijn veel ouders die hun kind pushen en een bepaalde richting op willen duwen, bijvoorbeeld in de sport. Dat moet je juist niet doen. Ik denk dat je een kind wel kunt introduceren aan bepaalde sporten, maar uiteindelijk moeten ze zelf kiezen wat ze willen doen.”

Verstappen heeft vooralsnog één dochter met vriendin Kelly Piquet. Daarnaast noemt hij zichzelf de ‘bonuspapa’ van Penelope (6), de dochter van Piquet uit een eerdere relatie met Daniil Kvyat. Het gezin woont met z’n vieren in Monaco.

