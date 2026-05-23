Max Verstappen heeft nu zelf ook volmondig bevestigd dat hij ook volgend seizoen in de Formule 1 zal zijn. Hoewel de voortekenen de laatste weken steeds meer die kant op wezen, zeker na de doorgevoerde aanpassingen van de technische regels en de verdere aangekondigde aanpassingen voor de nabije toekomst, heeft de viervoudig wereldkampioen nu ook zelf uitsluitsel gegeven. ‘Ik kan wel bevestigen dat ik in de Formule 1 blijf”, zegt hij.

Max Verstappen bevestigde dat in een interview in Telesport. Op de vraag of iedereen er van uit mag gaan dat hij ook in 2027 nog Formule 1 rijdt, zegt hij: “Ja, zeker. Tenzij er heel gekke dingen gebeuren, maar daar ga ik niet vanuit. Ik hoop dat iedereen woord houdt. Maar ik kan wel bevestigen dat ik in de Formule 1 blijf.”

Overigens heeft Verstappen bij Red Bull Racing een doorlopend contract tot het einde van 2028. In de overeenkomst zijn echter tal van clausules opgenomen.

Op de vraag of hij zeker weet dat hij na dit seizoen bij Red Bull blijft, houdt Verstappen wel ruimte. “Ik heb geen haast, he. Het liefst blijf ik de rest van mijn leven verbonden aan Red Bull. Dat heb ik altijd gezegd. Maar het nemen van die beslissing hoeft niet vandaag of morgen. Of het nu hier is of ergens anders, er komt veel meer bij kijken dan het Formule 1-contract alleen. Dan heb ik het ook over alle andere projecten. Daarover ben ik ook met Red Bull in gesprek. Ik sta er zelf heel ontspannen in. We moeten het niet te dramatisch maken. Ook als het allemaal niks wordt, is het voor mij prima. Zo sta ik in het leven”, aldus Verstappen, die morgen in actie zal komen bij de GP van Canada in Montreal, terwijl hij afgelopen weekend nog met zijn eigen GT3-team debuteerde bij de 24 Uur van de Nürburgring.

