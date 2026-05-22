Met een zevende startplek en een auto die niet doet wat hij wil, verwacht Max Verstappen weinig van de sprintrace in Montreal. Pas na die wedstrijd kan Red Bull zaterdag nog wat veranderen aan zijn bolide. “Hopelijk gaat het daarna in de kwalificatie voor de race wel beter.”

De vrijdag verliep bepaald niet naar wens voor Red Bull Racing. Zowel in de enige vrije training als in de sprintkwalificatie had Verstappen het lastig met de RB22. “Het gevoel in de auto was niet goed”, liet hij optekenen bij F1TV. “Ik worstelde en had last van hobbels op het circuit. Mijn voeten vlogen soms zelfs even van de pedalen. Dan wordt het lastig en dat is iets wat we moeten onderzoeken.”

Hoop doet leven, weet de viervoudig wereldkampioen. Maar realistisch is hij ook; aan de afstelling van de bolide kan pas weer wat worden veranderd ná de sprintrace en voor de reguliere kwalificatie voor de GP. “We zitten nu even aan deze auto vast voor de sprintrace. We moeten wat dingen zien te begrijpen en dan gaat het hopelijk in de kwalificatie wel beter.”

