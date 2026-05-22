Na de GP van Miami strijkt het Formule 1-circus neer in Canada. Net als in Florida krijgen de coureurs ook nu een sprintweekend voor de kiezen. Wie o wie zet op dit verraderlijke Circuit Gilles Villeneuve de snelste tijd neer?

SQ1: Hamilton snelste op de baan

Het circuit is vrijgegeven en de eerste auto’s begeven zich op de baan. De sprint kent een eigen, verkorte kwalificatieprocedure, verdeeld in drie secties. SQ1, SQ2 en SQ3 duren respectievelijk 12, 10 en 8 minuten, met daartussen zeven minuten pauze. Bovendien zijn de coureurs verplicht om in elke sessie nieuw rubber te gebruiken; mediumbanden in SQ1 en SQ2 en softbanden voor SQ3.

We gaan los en slechts met twintig coureurs. Zowel Alex Albon als Liam Lawson zijn niet van de partij. De monteurs van Williams konden de schade die was opgelopen na de aanrijding met de marmot niet op tijd repareren.

In de openingsfase van de sessie zijn de toppers aardig aan elkaar gewaagd. Ferrari is snel met Lewis Hamilton achter het stuur, gevolgd voor Kimi Antonelli en Max Verstappen. Slecht één tiende zit het drietal van elkaar.

Fernando Alonso schiet rechtdoor en vindt zijn Waterloo in de bandenstapel. Nog minder dan twee minuten te gaan, dus veel kunnen de coureurs niet meer doen. Omdat de wagen onhandig op de baan staat, wordt de rode vlag uitgehangen en stopt de sessie.

Wanneer het veld weer wordt losgelaten, is het dringen geblazen op de baan. De coureurs die in de gevarenzone zitten, hebben slechts één kans om zich veilig te stellen. Met name het opwarmen van de banden is extra lastig in zo’n korte tijd. Hamilton sluit de sessie uiteindelijk af als snelste, gevolgd door Antonelli en Verstappen

Afvallers SQ1: Lawson, Albon, Bottas, Gasly, Stroll en Pérez.

SQ2: Russell troeft iedereen af

We gaan verder met op papier zestien coureurs, maar Alonso is door zijn crash in SQ1 niet van de partij in deze sessie. Ook nu zet Hamilton een hele snelle tijd neer, maar de Brit wordt al snel ingehaald door de beide Mercedes-coureurs. Verstappen probeert aan te haken, maar blijft steken op P9.

Dan zet Russell zijn tanden in het stuur en snoept ruim vier tienden van de snelste tijd af. Dit terwijl de top van het veld juist relatief dicht op elkaar zit. Arvid Lindblad blijft opmerkelijk genoeg beide Red Bull-bolides voor en nestelt zich op P7. Ook Carlos Sainz weet alles uit zijn Williams te persen en rijdt knap naar P10.

Afvallers SQ2: Alonso, Bearman, Ocon, Colapinto, Bortoleto en Hülkenberg.

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

