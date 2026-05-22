Voor Fernando Alonso is de sprintkwalificatie vrijdagavond voortijdig geëindigd. Al in het eerste deel, SQ1, schoot de Spanjaard van Aston Martin hard van de baan ter hoogte van bocht 3. Hij kwam in de kussens tot stilstand. Op de televisiebeelden is duidelijk te zien dat Alonso rechtdoor schoot en zich gewoon verremde.

Het incident met Alonso betekent de eerste rode vlag tijdens de sprintkwalificatie en alweer de vierde rode vlag van de dag. In VT1 waren er incidenten met respectievelijk Liam Lawson, Alexander Albon en Esteban Ocon. De eerste twee schitteren tijdens de sprintkwalificatie op het circuit Gilles Villeneuve in Montreal door afwezigheid vanwege de schade aan hun auto’s.

