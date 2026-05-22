Kimi Antonelli heeft in Montreal met veel plezier de draad weer opgepakt. De leider in het wereldkampioenschap noteert vrijdagavond tijdens de eerste vrije training (VT1) voor de GP van Canada de snelste tijd, voor Mercedes-teamgenoot George Russell. Max Verstappen blijft steken op de vijfde tijd. Verder is er nog een opmerkelijke bijrol voor een Canadese bosmarmot.

De vrije training op Circuit Gilles Villeneuve op Île de Notre-Dame duurt als vanouds een uurtje. Het is bij de start onder een lekker zonnetje meteen druk op de baan, coureurs en teams willen de beperkte tijd optimaal benutten. Voor Franco Colapinto (Alpine) is de sessie echter van korte duur. Al na drie minuten komt hij met een slakkengangetje de pits binnenrijden vanwege een probleem met het gaspedaal. Max Verstappen heeft de snelheid wel meteen goed te pakken en staat na tien minuutjes met drie paarse sectoren bovenaan de tijdenlijst (1.15,895).

Rode vlag Liam Lawson

Even later komt voor de eerste maal de rode vlag tevoorschijn. De boosdoener is de stuurbekrachtiging van de bolide van Racing Bulls-coureur Liam Lawson, die er in bocht 4 de brui aangeeft. De wedstrijdleiding geeft vervolgens aan dat de sessie met vier minuten verlengd wordt om de verloren tijd te compenseren en in de wetenschap dat de teams iedere minuut kunnen gebruiken. Immers, aangezien in Canada wederom een sprintrace op het programma staat is de eerste vrije training tevens de enige en dus is er de coureurs veel aan gelegen om de optimale set-up en strategie qua energiebeheer te vinden voor de sprintkwalificatie (vrijdagavond, om 22.30 uur Nederlandse tijd).

Voor Red Bull staat de sessie ook in het teken van het testen van de verschillende voorvleugels. Verder meldt Max Verstappen dat het terugschakelen onderweg aanzienlijk soepeler verloopt dan eerder dit seizoen, waarin hij er herhaaldelijk over klaagde. Maar even later steken de oude problemen wederom de kop op.

Bosmarmot nekt Albon

Na de hervatting wordt de snelste tijd van Verstappen verbeterd door Mercedes-coureur George Russell en daarmee lijkt het stuivertje wisselen op de snel evoluerende baan begonnen. Maar heel lang duurt het niet, want Alexander Albon stuurt zijn Williams-bolide stevig de muur in door toedoen van een overstekende bosmarmot en zorgt daarmee voor de tweede rode vlag. De schade oogt aanzienlijk, met name aan de achterzijde van de wagen. Wederom besluit de FIA overigens de verloren tijd te compenseren.

Met nog een kleine twintig minuten op de klok worden bij Mercedes de rode banden eronder gezet. Russell verplettert meteen de snelste tijd op dat moment (van Antonelli), maar zijn Italiaanse teamgenoot en WK-leider stelt vrijwel meteen orde op zaken en duikt met bijna een halve seconden ruim onder Russells tijd. In de slotfase keert ook Max Verstappen op de zachte compound terug in de top-vijf. Met zijn tijd geeft hij bijna een seconde toe op Antonelli.

George Russell besluit de sessie met een uitstapje door het gras in bocht 1, waarbij hij licht de muur toucheert. De Brit komt echter met de schrik vrij. Dat geldt enkele seconden later niet voor Esteban Ocon. De Fransman zorgt voor een daverend slotakkoord van VT1 door de voorvleugel van zijn Haas-bolide aan gort te rijden. Daarmee zorgt hij voor de derde rode vlag en tevens het einde van de training.

Top-10 VT1: Antonelli (1.23,402), Russell, Hamilton, Leclerc, Verstappen (1.14,366), Norris, Piastri, Lindblad, Hülkenberg, Alonso.

