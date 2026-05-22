Max Verstappen is onder de indruk van de prestaties van Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur is na de GP Japan de jongste kampioenschapsleider ooit, en Verstappen hoopt dat de Italiaan zijn vorm ook kan vasthouden in zijn eerste jacht op de titel. ‘Ik denk dat het ook voor Italië geweldig is om een coureur te hebben die goed presteert’, aldus de Nederlandse wereldkampioen.

Andrea Kimi Antonelli werd tijdens de GP China de op een na jongste Grand Prix-winnaar in de Formule 1. De coureur die nog altijd het record in handen heeft, Max Verstappen, is onder de indruk van de prestaties van de Mercedes-coureur, die zichzelf inmiddels ook de jongste kampioenschapsleider ooit mag noemen.

“Er zijn zeker niet veel coureurs die op die leeftijd kunnen leveren”, stelt Verstappen in Montréal. “Natuurlijk is het nog heel vroeg in het seizoen, dus hij moet het weekend na weekend blijven herhalen. Maar hij is een heel natuurlijk getalenteerde coureur en het is mooi om te zien dat hij het zo goed doet. Ik denk dat het ook voor Italië geweldig is om een coureur te hebben die goed presteert. Ik hoop voor hem ook dat hij dit kan volhouden en een geweldige kans kan maken op de titel.”

De viervoudig wereldkampioen wordt ook nog gevraagd of hij advies heeft voor de jonge Kimi Antonelli om met de druk van een eventuele titelstrijd om te gaan. “Hij moet het gewoon op zijn eigen manier doen. Iedereen is anders. Dus wat voor mij werkt, werkt misschien niet voor hem”, aldus Verstappen. “We praten hier en daar weleens over dingen”.

Vooruitblik op GP Canada

Verstappen stond verder ook nog even stil bij het aankomende raceweekend in Montréal. De Red Bull-coureur hoopt op Circuit Gilles Villeneuve vooral weer mee te doen in de strijd vooraan de grid. “Ik denk dat Miami voor ons over het algemeen een grote stap vooruit was, maar het blijft elk weekend een beetje een ontwikkelingsrace, afhankelijk van wat de andere teams in huis hebben”, zegt de Nederlander eerlijk. “(Circuit Gilles Villeneuve, red.) is een compleet andere lay-out. Er zullen nog steeds wat verrassingen zijn en dingen die we onder de knie moeten krijgen, maar ik hoop weer dicht bij de top drie te zitten.”

