Oscar Piastri heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten over een Red Bull-overstap. De Australiër werd naar verluidt gezien als favoriet om Max Verstappen te vervangen, mocht de Nederlander besluiten om voor het einde van zijn contract al bij de Oostenrijkers weg te gaan. Voor Piastri zelf is het nieuws: ‘Er zijn geen gesprekken geweest of zo, maar het is wel vleiend’.

De geruchten over een eventuele overstap naar Red Bull van Oscar Piastri spelen nadat de Australiër vorig jaar nog tot en met de GP Abu Dhabi met teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen streed om de titel. McLaren probeerde in 2025 door middel van de veelbesproken ‘papaja-regels’ een gelijk speelveld voor hun twee coureurs te creëren, waardoor Verstappen nog gevaarlijk dicht bij zijn vijfde wereldtitel kwam. Slechts twee WK-punten was het uiteindelijke verschil tussen de Nederlander en kampioen Norris. Piastri viel terug naar de derde plek in het kampioenschap, nadat hij aan het begin van het seizoen nog indruk maakte met zijn meerdere Grand Prix-zeges.

‘Voor mij is het nieuws’

Gekoppeld met de onzekerheid over de toekomst van Verstappen in de Formule 1 vormde dit de basis voor geruchten dat Piastri wel eens naar Red Bull kan vertrekken. Mits de viervoudig wereldkampioen vroegtijdig zou afzwaaien. De hoofdrolspeler in dit verhaal wist echter van niks. “Voor mij is het nieuws”, vertelt Piastri in Canada over de overstapgeruchten. “Er zijn natuurlijk nog geen gesprekken geweest of zo, maar het is wel vleiend. Veel meer dan dat is het eigenlijk niet.”

“Hopelijk bewijst het mijn waarde als coureur, wat natuurlijk wel leuk is,” voegt de Australiër er aan toe. “Maar ik ben erg tevreden met waar ik nu sta, en ik heb veel vertrouwen in dit team dat we in de toekomst races en hopelijk kampioenschappen gaan winnen.” Daarnaast is met de nieuwe regelwijzigingen de kans groter geworden dat Verstappen ook gewoon in de Formule 1 blijft.

