Max Verstappen kreeg ook van zijn Formule 1-collega’s veel berichten na zijn optreden in de 24 uur van de Nürburgring. “Het was mooi om te zien hoe ze het volgden”, aldus de Nederlander donderdag in Montreal.

De een na de andere coureur werd er tijdens de mediasessie naar gevraagd: hoe hadden zij de race van Verstappen gevolgd? “Thuis, ik keek alles. Ik viel vervolgens om 2 uur ’s nachts in slaap van vermoeidheid. Maar het was prachtig om te volgen”, vertelde Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar.

George Russell zag ook hoe Verstappen rondreed op de Nordschleife. “Ik zou het ooit ook wel willen doen en ik heb natuurlijk gevolgd hoe Max het deed. Hij doet wat hij leuk vindt, dat is mooi voor hem en hij heeft het goed gedaan.”

En Pierre Gasly? “Respect voor Max, ik zou die race ook wel willen doen en dan tegen hem strijd. Hij had pech dat het zo afliep, maar hij deed het goed en zorgde voor mooie hoogtepunten.”

Verstappen nam de complimenten dankbaar in ontvangst. Het was hem niet ontgaan hoe de collega’s meeleefden. “Veel coureurs stuurden me berichtjes, ze volgden het. Dat vond ik cool, mooi om te zien.”

