George Russell gold in aanloop naar het nieuwe F1-seizoen als de grote titelfavoriet. Al vóór de eerste race werd voorspeld dat Mercedes onder het nieuwe reglement over de meest competitieve auto zou beschikken, en als meest ervaren coureur leek Russell de aangewezen man om het kampioenschap naar zich toe te trekken. In de praktijk won teamgenoot Kimi Antonelli echter drie van de eerste vier races. In de aanloop naar de GP van Canada relativeert Russell de interne strijd.

Tijdens de FIA-persconferentie in de aanloop naar het raceweekend in Montréal werd George Russell bevraagd over de huidige strijd met Antonelli. Het Circuit Gilles Villeneuve was Russell in het verleden goed gezind; kan hij hier weer inlopen op zijn 19-jarige teamgenoot? “Ik ben helemaal niet bezig het met kampioenschap”, verzekerde Russell. “Ik weet waartoe ik in staat ben, ik weet hoe snel ik ben. Miami was natuurlijk een slecht weekend.” Terwijl Kimi Antonelli zijn derde Grand Prix op rij won in Florida, eindige de Brit op P4.

“Maar vorig jaar was dat ook al het geval”, legde hij uit, “en het daaropvolgende weekend in Montréal verliep geweldig. Dat biedt natuurlijk geen garanties voor dit jaar. Vooralsnog moet ik me gewoon op mezelf focussen en ik zie geen reden tot paniek. We hebben nog minstens achttien races voor de boeg.” Het seizoen kan nog alle kanten opgaan, zo weet Russell. “De laatste keer dat ik voor een titel streed, was in de Formule 2. Toen stond ik na vier races zesde met een achterstand van vijfendertig punten. Dus het zegt allemaal nog niets.”

‘Kimi was altijd uitzonderlijk snel’

“Ik weet waartoe ik in staat ben, ik weet hoe snel ik ben”, vervolgde hij strijdvaardig. “Ik bekijk het gewoon per race. Onze competitiviteit blijft ook afhankelijk van het circuit, net als vorig jaar”, merkte Russell op. Met de blik op het sprintweekend in Canada: “De afgelopen twee jaar gedijde onze auto goed op deze baan. Ik houd van de flow, de snelheid in de bochten. Maar nogmaals, dat biedt geen garanties.”

De aanwezige pers bleef hem bevragen over de strijd met Antonelli, maar Russell onderstreepte nogmaals dat hij niet bezig is met een titelstrijd. “Ik focus me op mezelf, ik ben mijn eigen grootste concurrent.” De opmars van Antonelli verbaasde hem ook geenszins. “Kimi is altijd uitzonderlijk snel geweest”, besloot hij. “Vorig jaar waren de verschillen met de andere teams gewoon heel klein; toen hadden we dat snelheidsvoordeel niet. Hij presteert op een zeer hoog niveau, maar dat heb ik vorig jaar al gezien – hij is een erg goede coureur.”

