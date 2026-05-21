Het aankomende sprintweekend in Canada dreigt geteisterd te worden door neerslag, maar volgens Brundle zit niet iedereen daarop te wachten. De enorme hoeveelheden vermogen, gecombineerd met de relatief lage gripniveaus, zouden voor verrassingen kunnen zorgen in Montréal. In het verleden stond het circuit al vaker garant voor spektakel.

In een uitzending van Sky Sports blikte commentator en oud-coureur Martin Brundle alvast vooruit op de komende Grand Prix. Volgens de laatste weersvoorspellingen dreigt vooral de hoofdrace op zondag – letterlijk – in het water te vallen. Een riskante combinatie met de huidige generatie F1-bolides. “De coureurs zijn allemaal een beetje bang voor hoe deze auto’s zich in de regen gaan gedragen”, aldus Brundle. “Ze hebben enorm veel vermogen, maar minder downforce en minder grip.”

Ouderwets circuit

“Daarbij tasten ze nog een beetje in het duister”, voegde hij eraan toe. “Niemand heeft echt de kans gehad om in een competitieve setting voluit te pushen, dus we zouden zomaar wat drama kunnen zien.” Ook zonder regen brengt het Circuit Gilles Villeneuve de nodige uitdagingen met zich mee. Op het semi-stratencircuit zijn de muren – waaronder de beruchte Wall of Champions – meedogenloos.

“Slechts één van de laatste acht Grands Prix in Montréal verliep zonder safety car”, wist Brundle te melden. Dat heeft alles te maken met de lay-out van het circuit. “Als je crasht, sta je in feite gewoon midden op de baan. In dat opzicht is het een behoorlijk uitdagend en ouderwets circuit – en daar houden we van”, besloot hij grijnzend.

