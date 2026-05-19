De GP van Canada staat voor de deur! Komend weekend reizen Max Verstappen en zijn collega-coureurs af naar Montréal voor alweer de vijfde ronde van het F1-seizoen. Het befaamde Circuit Gilles Villeneuve brengt unieke uitdagingen met zich mee, niet in de laatste plaats omdat het weer er altijd onvoorspelbaar kan zijn. Ook tijdens de aankomende editie, die in het teken staat van het sprintformat, bestaat de kans op een natte race. Check hier het weerbericht voor de GP van Canada!

In het recente verleden zijn er meerdere spectaculaire regenraces verreden in Canada. Het is te hopen dat er ook dit jaar weer een buitje over het circuit trekt; in het huidige F1-seizoen hebben we nog maar weinig regenactie gezien. Volgens de laatste voorspellingen komt daar in Montréal verandering in. Goed nieuws voor bijvoorbeeld Max Verstappen, die weet dat een natte baan het speelveld gelijk trekt en de coureur het verschil kan laten maken. Maar tijdens welke sessies moeten de teams de intermediates paraat houden?

Weerbericht GP Canada

Op vrijdag, de openingsdag van het raceweekend in Montréal, staan de enige vrije training en de sprintkwalificatie op het programma. Het belooft een aangename dag te worden op het Canadese asfalt, met temperaturen tot 20 graden Celsius. ’s Ochtends blijft het zonnig, al trekt het richting de middag wat dicht boven het circuit. Tijdens deze eerste sessies lijkt het vooralsnog droog te blijven; de huidige kans op neerslag bedraagt nul procent.

Op zaterdag wordt het niet warmer dan 17 graden Celsius en blijft het de hele dag halfbewolkt. De kans op neerslag bedraagt op deze tweede dag al 60 procent. Mogelijk worden dus zowel de sprintrace als de reguliere kwalificatie onder natte omstandigheden verreden. Zondag, wanneer om 16.00 uur lokale tijd de race van start gaat, koelt het nog verder af. Het wordt maximaal 16 graden Celsius en vooral tegen de avond pakken zich dikke wolken samen boven het circuit. De kans op neerslag bedraagt dan zo’n 75 procent. Kunnen we ons opmaken voor een nieuw waterballet? De tijd zal het leren!

