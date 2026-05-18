Oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko doet een boekje open over de promotie van Max Verstappen tien jaar geleden naar Red Bull. Volgens de Oostenrijker was toenmalig teambaas Christian Horner namelijk geen fan van het idee: ‘Christian was het er niet mee eens om Max al na vier races in 2016 te promoveren’, vertelt Marko. De GP Spanje zou Verstappen zijn eerste zege, van inmiddels 71, opleveren.

Afgelopen vrijdag was het precies tien jaar geleden dat Max Verstappen zijn eerste Formule 1-zege binnensleepte. De Nederlander deed dat gelijk tijdens zijn debuutrace voor Red Bull in Spanje, nadat hij eerder voor het zusterteam, het toenmalige Toro Rosso, had gereden. Inmiddels heeft Verstappen 71 zeges en vier wereldtitels op zijn naam, maar dat had zomaar anders kunnen lopen, zo onthult oud-Red Bull-adviseur Helmut Marko.

“Carlos Sainz was erg teleurgesteld dat we niet voor hem hadden gekozen”, vertelt Marko aan De Telegraaf. Sainz was bij Toro Rosso de teamgenoot van Verstappen. “Maar voor ons was het een duidelijke en eenvoudige beslissing.” Toch was niet iedereen het met de Oostenrijker eens om de jonge coureur toen al in een Red Bull-bolide te zetten.

“Christian Horner was het er niet mee eens om Max al na vier races in 2016 te promoveren”, onthult Verstappen. “Hij was ertegen. Net zoals veel rivalen en critici me flink onder vuur namen en zeiden dat Max nog veel te jong was en dat dit een gevaarlijke zet was.” Verstappen werd met zijn zege van de GP Spanje 2016 de jongste racewinnaar in de Formule 1 ooit.

‘Vertrek Max zou groot verlies zijn’

Naast over het verleden van Verstappen praat Marko ook nog even over zijn toekomst. De viervoudig wereldkampioen zorgde dat de geruchtenmolen weer ging draaien, toen hij tijdens de eerste Grands Prix van 2026 openlijk twijfelde over zijn toekomst. “Het vertrek van Max zou zeker een groot verlies zijn, maar zo gaat dat nu eenmaal in de sport”, vertelt Marko aan sport.de.

“Als iemand vertrekt, komt er een nieuwe voor in de plaats die de ster wordt. Maar het gaat niet alleen om de vraag of Max het leuk vindt. Het gaat om het racen”, verwijst Marko naar de 2026-regels. Voor Verstappen was het racen onder deze nieuwe regels directe aanleiding om aan zijn F1-toekomst te twijfelen. “De regelwijzigingen op korte termijn zijn bij lange na niet voldoende om de koningsklasse weer op de rails te krijgen. In hoeverre we kunnen terugkeren naar puur racen, weet ik niet.”

