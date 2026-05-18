FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem spreekt zich uit tegen kritiek op het 2026-reglement. De Emirati vertelt hoe elk team even lang de tijd heeft gekregen om zich voor te bereiden op racen onder de nieuwe regels. Ben Sulayem valt het daarom op dat ‘hoe alleen degenen die achterlopen’ kritiek leveren op de regels. “Heb je Mercedes of Ferrari horen klagen? Nee, natuurlijk niet”, vertelt de FIA-voorzitter.

De FIA kondigde een jaar na de aanstelling van Mohammed Ben Sulayem als voorzitter in 2021 het huidige F1-reglement al aan. Inmiddels heeft de Formule 1 een aantal Grands Prix onder deze 2026-regels gereden, en niet iedereen is tevreden over de nieuwe manier van racen die ermee gepaard gaat.

Volgens Ben Sulayem komt deze kritiek echter vooral vanuit teams die onder de nieuwe regels minder competitief zijn. “Toen ik het roer overnam, was het 2022 – het akkoord werd in augustus 2022 ondertekend”, blikt de voorzitter tegenover Forbes terug op de begindagen van het huidige reglement. “Maar het reglement kwam niet binnen acht maanden tot stand. Er is in totaal achttien maanden lang met alle teams over gesproken, en daarna werd het ingevoerd.”

‘Alleen teams die achterlopen, klagen’

“Iedereen had evenveel tijd: als je kijkt naar augustus 2022 en vervolgens de implementatie tijdens de eerste test die ze deden in Barcelona dit jaar, dan was dat genoeg tijd voor iedereen”, vervolgt Ben Sulayem. “Sommigen hadden een probleem met de auto – sommigen met de krachtbron en sommigen met het chassis – maar het is verbazingwekkend hoe alleen degenen die achterlopen, klagen. Heb je Mercedes of Ferrari horen klagen? Nee, natuurlijk niet. Het is een cyclus.”

Volgens de Emirati is een veranderende pikorde nou eenmaal onderdeel van de Formule 1. “Vandaag is er iemand die zo goed is, en dan wil iedereen zijn plaats innemen. En dat zijn de concurrenten, die competitief zijn. Maar de kritiek komt alleen van de mensen die het reglement misschien niet zo goed hebben uitgevoerd”, aldus Ben Sulayem.

