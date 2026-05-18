Mercedes steekt voorlopig een stokje voor de ambities van coureur Andrea Kimi Antonelli om ook zijn racelicentie voor de Nürburgring Nordschleife te halen. De jonge Italiaan sprak al meermaals zijn droom uit om in de voetsporen van Max Verstappen te treden – die afgelopen weekend zijn debuut in de 24-uursrace maakte – maar de Zilverpijlen zien dat voorlopig niet zitten: ‘Hij mag het proberen wanneer hij vier wereldtitels op zijn naam heeft geschreven’, zegt Mercedes-topman Bradley Lord.

De avonturen van Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife werden niet alleen door zijn vele fans, die voor een recorddrukte zorgden op het beroemde Duitse circuit, gevolgd, maar ook door de Formule 1-collega’s van de Nederlander. Andrea Kimi Antonelli sprak al tijdens de voorbereidende NLS-races van Verstappen op de etmaalrace over zijn ambities om in de voetsporen van de wereldkampioen te treden.

LEES OOK: Ricciardo over ‘echte leven’ na vertrek uit Formule 1: ‘Kan nu eindelijk op één plek blijven’

Kimi Antonelli vertelde tijdens zijn bezoek aan de 6 uur van Imola in april aan Jules Gounon – een van Verstappens teamgenoten tijdens de 24 uur van de Nürburgring – zelfs zijn plannen om ‘aan het einde van het jaar’ zijn Nordschleife-licentie te halen. Plaatsvervangend teambaas van Mercedes Bradley Lord maakt echter nu duidelijk dat de jonge Italiaan zijn ambities voorlopig in de ijskast moet zetten.

‘Mag het proberen wanneer hij vier wereldtitels heeft’

“Nee”, was volgens Motorsport.com het duidelijke antwoord van Lord toen hem werd gevraagd of Mercedes zou toestaan dat Kimi Antonelli al dit jaar zijn Nordschleife-licentie haalt. “Ik heb hem erover gesproken. Ik denk dat hij het meer als grap bedoelde.” De Mercedes-topman zei vervolgens met een glimlach: “Hij mag het proberen wanneer hij vier wereldtitels op zijn naam heeft geschreven.” Lord verwijst hiermee naar Verstappen. Volgens de Brit heeft de Nederlandse coureur ‘wat meer veelzijdigheid op het gebied van racen, dankzij zijn ervaring’. De Formule 1 heeft daarom voorlopig de ‘volledige focus’ van Kimi Antonelli, zo bevestigt Lord.

Lees hier alles over GP Canada

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.