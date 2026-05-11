Door de deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring verwacht men een recorddrukte op en rond het circuit. Voor het eerst in de geschiedenis van de endurance-klassieker zijn de weekendkaarten al volledig uitverkocht: de Max Mania is in volle gang. Inmiddels heeft de organisatie een oproep gedaan aan de vele autosportfans die naar de Eifel afreizen; toeschouwers wordt aangeraden te carpoolen en al vóór het weekend naar de Nürburgring te reizen.

Vorige week maakte de organisatie al bekend dat alle weekendtickets voor de 24 uur van de Nürburgring zijn uitverkocht. Voor fans die toch een glimp willen opvangen van het 24-uursdebuut van Max Verstappen, is nog een beperkt aantal dagkaarten voor donderdag, vrijdag en zondag beschikbaar. Vooraf moest al een limiet worden gesteld aan het aantal toegangsbewijzen. Dat heeft te maken met de beschikbare parkeerplekken en campingplaatsen op en rond het circuit. Bovendien verwacht men grote drukte op het beperkte aantal toegangswegen.

Overweldigende respons

“We zijn natuurlijk enorm blij met de overweldigende respons van zowel trouwe als nieuwe fans”, legde Walter Hornung, racedirecteur van de 24 uur van de Nürburgring, uit tegenover Auto, Motor und Sport. “Dit jaar werden we echt overrompeld door de interesse. Tegelijkertijd werken we uiteraard nauw samen met de Nürburgring en de autoriteiten om een ordelijke en veilige ervaring voor alle bezoekers te garanderen. Daarom hebben we voor het eerst in de meer dan vijftigjarige geschiedenis van de 24 uur van de Nürburgring het aantal tickets moeten beperken.”

De organisatie roept fans daarnaast op om te carpoolen, om zo de verkeersdrukte te beperken. Ook raadt men aan om al op donderdag of vrijdag naar het circuit af te reizen. Op zaterdag, wanneer om klokslag 15.00 uur de hoofdrace van start gaat, belooft het immers extra druk te worden.

