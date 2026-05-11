Ford Performance-directeur Mark Rushbrook onthulde onlangs dat hij geregeld gesprekken voert met Max Verstappen over een eventuele deelname aan het raceprogramma van Ford. De Amerikaanse autogigant is al actief in meerdere klassen, maar treedt vanaf 2027 ook toe tot het hypercar-programma binnen het WEC. Voormalig F1-coureur Logan Sargeant, die volgend jaar instapt bij het hypercar-team van Ford, hoopt vurig dat hij versterking krijgt van Verstappen.

Verstappen bewijst met zijn aanstaande deelname aan de 24 uur van de Nürburgring dat hij zich – mits de F1-kalender het toelaat – wil toeleggen op meerdere raceklassen. Daarbij staat de 24 uur van Le Mans hoog op zijn wensenlijst. Rushbrook, die het enigszins betreurt dat Verstappen in Duitsland in een Mercedes uitkomt, zou de Nederlander een Ford-stoeltje kunnen aanbieden op Le Mans, mogelijk naast Sargeant. Laatstgenoemde zou het ‘een eer’ vinden om samen met de Nederlander uit te komen in het WEC.

Sargeant rijdt dit jaar nog in de LMGT3-klasse, maar maakt volgend jaar de overstap naar het hypercar-programma. “Nou, als hij (Verstappen, red.) rijdt, hoop ik dat hij in mijn auto zit”, lachte de 25-jarige Amerikaan in gesprek met Motorsport.com. “Ik vind Max de beste aller tijden. Dus als ik een auto met hem zou kunnen delen, zou dat een enorme eer zijn. Bovendien levert het een groot voordeel op.” Gevraagd naar wat Verstappen kan toevoegen aan het WEC, reageerde Sargeant: “Hij is de snelste coureur ter wereld. Hij zal waarschijnlijk iedereen een pak slaag geven. Ik heb liever dat hij in mijn auto zit dan in die van de concurrent.”

Plug-and-play

“Het gaat om zoveel meer dan alleen rijstijl”, lichtte hij toe. “Het is waardevol om te zien wat hij met het materiaal doet, ronde na ronde, en hoe hij aanpassingen maakt. Hij heeft natuurlijk enorm veel F1-ervaring; voor hem is het WEC gewoon plug-and-play“, doelde Sargeant op het aanpassingsvermogen van Verstappen. “Je kunt zoveel van hem leren. Die vier titels heeft hij niet zomaar gewonnen. Je ziet dat hij, zelfs als hij niet over de snelste auto beschikt, altijd een manier vindt om competitief te blijven. Dat kun je niet van iedereen zeggen.”

Logan Sargeant kwam tussen 2023 en 2024 gedurende 36 Grands Prix uit voor Williams. In zijn debuutseizoen scoorde hij één WK-punt en wist hij zich aanvankelijk te handhaven voor 2024. Dat tweede jaar verliep echter lastiger; de druk nam toe en uiteindelijk werd hij voor de laatste negen races vervangen door Franco Colapinto. Toch bleef de steun vanuit Williams groot. Teambaas James Vowles sprak zich eerder positief uit over de toekomstmogelijkheden van zijn voormalige coureur en stelde dat Sargeant ‘absoluut de kwaliteiten heeft om kampioen te worden in vele andere series.’

Max Verstappen en Logan Sargeant op de F1-grid in 2024 (Getty Images)

