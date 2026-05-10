Daniel Ricciardo heeft de geruchten rond zijn rentree in de racerij verder aangewakkerd. De populaire Australiër nam in 2024 gedwongen afscheid van de Formule 1 na een laatste stint bij Racing Bulls. Sindsdien heeft hij zich grotendeels teruggetrokken uit de autosport, afgezien van sporadische optredens als Red Bull-ambassadeur. In een nieuw podcast-interview hint hij echter op een comeback.

Na stints bij Red Bull, Renault, McLaren en Racing Bulls verloor Daniel Ricciardo in 2024 zijn F1-stoeltje aan Liam Lawson. Zijn laatste seizoenen in de koningsklasse werden getekend door sportief verval; zelf verklaarde hij later dat hij om de een of andere reden zijn ‘vuur’ was kwijtgeraakt. Sindsdien heeft de achtvoudig racewinnaar de spotlights grotendeels vermeden. In de aanloop naar de Indy 500 was hij echter te gast in de Speed Street-podcast van coureur Conor Daly, waarin hij voorzichtig hintte op een rentree.

‘Hoef geen titels of trofeeën’

“Aan het einde van mijn carrière dacht ik: ‘Wat maakt dat ik nog van racen houd?'”, aldus Ricciardo. “Toen besloot ik om even terug te trekken. Maar ik denk dat het bezoeken van andere races me heeft geholpen om mijn relatie met de autosport weer op te bouwen.” Gevraagd naar een eventuele comeback in de autosport reageerde hij: “Zeg nooit nooit. Ik geniet van het leven buiten het circuit en ik vind geluk in de kleine dingen. Daarbij ben ik dankbaar dat ik niet meer op een podium hoef te staan.”

“Maar weet ik hoe ik me over drie of vijf jaar zal voelen? Nee”, voegde hij eraan toe. “Ik weet wel dat als ik weer ga racen, het plezier doorslaggevend zal zijn. Ik ga geen titels meer najagen en hoef ook geen trofeeën meer te winnen; dat heb ik niet nodig. Soms maakt dat het juist minder leuk. Het is een kwestie van balans”, lichtte de Australiër toe. “Natuurlijk heb je doelen nodig – daarvoor stap je ’s ochtends uit bed en ga je naar de sportschool. Maar dat kan soms ook een deel van het plezier wegnemen. Als ik ooit weer ga racen, is het omdat ik het leuk vind. Ik hoef niet meer te bewijzen dat ik de beste ben.”

